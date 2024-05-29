Boşanma İddiaları Çıkan Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinden Kimseye Geçmeyen Açıklama Sonrası Birlikte Poz!

Günümüzün en beğenilen çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti çoğumuzun hayranlıkla takip ettiği isimlerden biri. Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları iddialarıyla gündemi sallayan gözde çiftimizden birlikte poz geldi, sevenleri derin bir oh çekti!