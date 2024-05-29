Boşanma İddiaları Çıkan Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinden Kimseye Geçmeyen Açıklama Sonrası Birlikte Poz!
Boşanma İddiaları Çıkan Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinden Kimseye Geçmeyen Açıklama Sonrası Birlikte Poz!
Günümüzün en beğenilen çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti çoğumuzun hayranlıkla takip ettiği isimlerden biri. Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları iddialarıyla gündemi sallayan gözde çiftimizden birlikte poz geldi, sevenleri derin bir oh çekti!
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Aşk dolu evlilikleriyle hepimizi kendine hayran bırakan, günümüzün en yakışan çiftlerinden biri olan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti geçtiğimiz hafta beklenmedik bir haberle magazin manşetlerine yerleşmişti.
Sosyal medya hesaplarından yaptıkları birlikte paylaşımlarıyla da her seferinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan çiftimiz gıpta edilen isimlerden biriyken bir anda adeta nazara geldikleri düşünülmüştü.
Sevimli kızları ve güzel aileleriyle beğenilen Demirel çiftinin 2010 senesinde yaptıkları evliliğin biteceği iddiaları bir anda gündemi sarmış ardından parmakla gösterilen çiftimiz iddiaları yalanlamıştı.
Ortaya atılan boşanma iddialarını sonuna kadar yalanlayan çiftimizden, Volkan Demirel'in "Yorumsuz!" notuyla, cevap mahiyetinde bir paylaşım geldi! Birlikte bir düğüne katılan ikilinin sarı lacivert uyumu ise gözlerden kaçmadı 🧿
Demirel çiftine gelen güzel yorumlara gelin birlikte bakalım 👇
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