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Bartu Küçükçağlayan'ın Sevimli Kızının Şampiyonluk Sevinci Bitmedi: "Burada Kalbimde" Sözleri Kalpleri Eritti

Bartu Küçükçağlayan'ın Sevimli Kızının Şampiyonluk Sevinci Bitmedi: "Burada Kalbimde" Sözleri Kalpleri Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 01:53

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'lı ünlülerimiz sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bartu Küçükçağlayan'ın kızı Mevsim'in sevinci ise bitmedi!

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu, Pınar Altuğ gibi Galatasaraylı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini duyurmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu, Pınar Altuğ gibi Galatasaraylı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini duyurmuştu.

Burada bahsetmiştik👇

Sevilen oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile yaptığı evliliğin ardından sevimli kızları Mevsim'i kucağına almıştı.

Sevilen oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile yaptığı evliliğin ardından sevimli kızları Mevsim'i kucağına almıştı.

Kızıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan Küçükçağlayan da bir Galatasaraylı olarak şampiyonluk sevincini yaşayanlardandı.

Kızıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan Küçükçağlayan da bir Galatasaraylı olarak şampiyonluk sevincini yaşayanlardandı.

Kızının formalı videosunu paylaşan Küçükçağlayan Mevsim'in sevimli anlarını "Ben gerçekten çocuğuna zorla forma giydiren o baba değilim. tamam evde iki gündür formayla dolaşıyorum ama yani. ‘Galatasaray’ adını bile ben öğretmedim tamam her yerde Galatasaray diye bağrılıyo iki gündür ama yani gerçekten ben o baba diilim ama Galatasaray o takım!!! 🧿" notuyla paylaştı.

Kızının formalı videosunu paylaşan Küçükçağlayan Mevsim'in sevimli anlarını "Ben gerçekten çocuğuna zorla forma giydiren o baba değilim. tamam evde iki gündür formayla dolaşıyorum ama yani. ‘Galatasaray’ adını bile ben öğretmedim tamam her yerde Galatasaray diye bağrılıyo iki gündür ama yani gerçekten ben o baba diilim ama Galatasaray o takım!!! 🧿" notuyla paylaştı.
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İşte kalbimizi eriten o anlar 👇

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