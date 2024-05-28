Deniz Akkaya'ya Bir Destek de Oğlunu Tek Başına Büyüten Ece Erken'den Geldi
Deniz Akkaya'ya Bir Destek de Oğlunu Tek Başına Büyüten Ece Erken'den Geldi
Kızıyla yaşadığı sorunları Twitter hesabından paylaşan Deniz Akkaya'ya Pınar Altuğ'dan destek gelmişti. Oğlunu tek başına büyüten Ece Erken'den Akkaya'ya destek gecikmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz geceden beri kızıyla yaşadığı sorunla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi durumdan haberdar etmişti.
16 yaşındaki kızıyla yaşadığı tartışmayı ve kızının kendisini balkona kilitlediği anları detaylıca anlatan Akkaya duruma polislerin müdahale ettiğini anlatmıştı.
Deniz Akkaya'nın kızını kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na yolladığı ortaya çıkmış ve ünlü isim haberlerin ardı arkası kesilemezken yeniden açıklamada bulunmuştu.
Olayın ardından Pınar Altuğ muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtlamış ve Akkaya'ya annelik desteği vermişti...
Oğlunu tek başına büyüten annelerden biri olan Ece Erken de olaya sessiz kalmadı. "Deniz Akkaya ve kızıyla yaşadıklarını izledim ve çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü sunucu sözlerini "Tek başına evlat yetiştirmek çok zorken yanlış evlilik yaparak baba yaptığınız varlıkların karaktersizlikleri de sizi çok yoruyor" şeklinde bitirdi.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın