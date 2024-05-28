Pınar Altuğ'dan Kızıyla Yaşadığı Sorunla Gündeme Gelen Deniz Akkaya'ya Annelik Desteği

Olaylar bu kadarla kalmadı, hem Deniz Akkaya'nın kızını tüm detaylarıyla ifşa etmesi tepki çekti. Hem de devlet koruması altına alındığı iddia edilen kızını, Deniz Akkaya'nın kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na yolladığı ortaya çıktı.