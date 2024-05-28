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Pınar Altuğ'dan Kızıyla Yaşadığı Sorunla Gündeme Gelen Deniz Akkaya'ya Annelik Desteği

Pınar Altuğ'dan Kızıyla Yaşadığı Sorunla Gündeme Gelen Deniz Akkaya'ya Annelik Desteği

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.05.2024 - 22:26

Pınar Altuğ'a dün gece Twitter hesabında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadığı sorun hakkında ne düşündüğü soruldu. Altuğ, Deniz Akkaya'ya annelik desteği verdi.

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Dün geceden beri gündemimizde Deniz Akkaya ve kızıyla yaşadığı sorunlar var biliyorsunuz. Olayı kaçıranlar için küçük bir özet geçmekte fayda var.

Dün geceden beri gündemimizde Deniz Akkaya ve kızıyla yaşadığı sorunlar var biliyorsunuz. Olayı kaçıranlar için küçük bir özet geçmekte fayda var.

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için kendisine saldırdığını ve balkona kilitlediğini, olaya polislerin müdahale ettiğini anlatmıştı.

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için kendisine saldırdığını ve balkona kilitlediğini, olaya polislerin müdahale ettiğini anlatmıştı.

Olaylar bu kadarla kalmadı, hem Deniz Akkaya'nın kızını tüm detaylarıyla ifşa etmesi tepki çekti. Hem de devlet koruması altına alındığı iddia edilen kızını, Deniz Akkaya'nın kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na yolladığı ortaya çıktı.

Daha detayını merak edenler için Deniz Akkaya'nın yaşadığı süreç, olayı anlattığı paylaşımları ve olayla ilgili tüm gelişmelerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan anne kız meselesi, geçtiğimiz dakikalarda bir davette görüntülenen Pınar Altuğ Atacan'a soruldu.

Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan anne kız meselesi, geçtiğimiz dakikalarda bir davette görüntülenen Pınar Altuğ Atacan'a soruldu.

Konuya çok hakim olmamakla beraber çok üzgün olduğunu belirten Pınar Altuğ, "Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar olması normal ama boyutları bazen değişebiliyor. Sadece çok üzgünüm, kimsenin de bir şey söyleyecek durumu olmamalı. Hiçbirimizin buna laf söyleme hakkı yok çünkü. Umarım en kısa sürede bu sorunlar çözülür" açıklamasında bulunarak Akkaya'ya annelik desteği verdi.

Konuya çok hakim olmamakla beraber çok üzgün olduğunu belirten Pınar Altuğ, "Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar olması normal ama boyutları bazen değişebiliyor. Sadece çok üzgünüm, kimsenin de bir şey söyleyecek durumu olmamalı. Hiçbirimizin buna laf söyleme hakkı yok çünkü. Umarım en kısa sürede bu sorunlar çözülür" açıklamasında bulunarak Akkaya'ya annelik desteği verdi.

Bu konu epey hassas bir konu ama siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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