Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin Paylaşımındaki İkizlerin Sarışın Kafaları "Annesine Çekmiş" Dedirtti
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin Paylaşımındaki İkizlerin Sarışın Kafaları "Annesine Çekmiş" Dedirtti
2024 senesinde çocuklarını kucağına alan çiftler arasına katılan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sevimli ikizleriyle beğeni toplamaya ve sevilerek takip edilmeye devam ediliyor.
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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ve kurdukları minik aileleriyle ilgi odağı olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi günümüzün en yakıştırılan çiftlerinden biri.
Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 senesinde rüya gibi bir düğünle taçlandıran ve epey bir konuşulan ikili evliliklerinin ardından müjdeli haberi paylaşmıştı.
2023 senesinin Ağustos ayında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyuran Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecinde paylaştığı karelerle beğeni toplamaya devam etmişti.
Ocak ayında doğum yapan güzel isim yine güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuş, aynı zamanda doğumlarının ilk gününden beri takipçilerini resmen ikizlerin sevimli karelerine boğmuştu. İkiz bebeklerinin fotoğraflarını neredeyse her gün, yüzlerini göstermeden paylaşan Şefkatli'nin oğullarının kime benzediği de ayrı bir merak konusuydu!
Yasemin Şefkatli'nin İdo Tatlıses'le paylaştığı yeni fotoğrafta oğullarının sarı kafaları dikkatlerden kaçmadı. Bebişlerin huyunun kime çektiği bilinmez ama görünüşlerinin annelerine benzediği kesin gibi...
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