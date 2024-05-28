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Seren Serengil Estetik İşlemleriyle Tanınmaz Hale Gelen Selen Görgüzel'in Yeni Pozlarını Kendisine Benzetti

Seren Serengil Estetik İşlemleriyle Tanınmaz Hale Gelen Selen Görgüzel'in Yeni Pozlarını Kendisine Benzetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 19:48

Selen Görgüzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarını Seren Serengil kendisine benzetti!

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Şu sıralar sahne şovlarıyla ve değişimiyle dilimizden bir an olsun düşmeyen Selen Görgüzel, ya kıyafetiyle ya da danslarıyla gündem olmaya son hızla devam ediyor.

Şu sıralar sahne şovlarıyla ve değişimiyle dilimizden bir an olsun düşmeyen Selen Görgüzel, ya kıyafetiyle ya da danslarıyla gündem olmaya son hızla devam ediyor.

Aşk hayatıyla, röportajlarında verdiği tuhaf tavsiyelerle, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Görgüzel adından sık bahsettiren isimlerden biri.

Aşk hayatıyla, röportajlarında verdiği tuhaf tavsiyelerle, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Görgüzel adından sık bahsettiren isimlerden biri.

Önceki hafta tuhaf danslıyla resmen alay konusu haline gelen isim estetik işlemleriyle resmen tanınmaz hale gelmiş ve herkesi şoke etmişti.

Önceki hafta tuhaf danslıyla resmen alay konusu haline gelen isim estetik işlemleriyle resmen tanınmaz hale gelmiş ve herkesi şoke etmişti.

Yüz gerdirme ameliyatı sonrası sahnelere de bomba gibi düşen Selen Görgüzel'in yeni pozlarına Seren Serengil'den yorum gecikmedi!

Yüz gerdirme ameliyatı sonrası sahnelere de bomba gibi düşen Selen Görgüzel'in yeni pozlarına Seren Serengil'den yorum gecikmedi!

Estetik operasyonlar sonrası oldukça değişen Selen Görgüzel daha ilk zamanlarında Seren Serengil'e benzetilmişti hatırlarsanız...

Estetik operasyonlar sonrası oldukça değişen Selen Görgüzel daha ilk zamanlarında Seren Serengil'e benzetilmişti hatırlarsanız...
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Seren Serengil'den Selen Görgüzelin fotoğrafının altına "Bu ben miyim?" yorumu geldi...

Seren Serengil'den Selen Görgüzelin fotoğrafının altına "Bu ben miyim?" yorumu geldi...

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