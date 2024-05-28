Semicenk, Konserinde Playback Yaptığı İçin Tepki Gösteren Seyircisine Verdiği Yanıtla Topa Tutuldu!
Semicenk, Konserinde Playback Yaptığı İçin Tepki Gösteren Seyircisine Verdiği Yanıtla Topa Tutuldu!
Son zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Semicenk geçtiğimiz akşam bir sahnesinde dinleyicisiyle yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı playback yaptığı için aldığı tepkiye verdiği karşılıkla dikkat çekti.
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O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak tanıdığımız Semicenk, 'Pişman Değilim', ' Canın Sağ Olsun', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi parçalarla kısa sürede gönülleri fethetti.
49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" ve "Yılın En İyi Şarkısı" ödüllerini de alarak başarısını katlayan ünlü isim pek çok parçasıyla müzik listelerini sallamaya de devam ediyor.
Her konserine ilginin epey yoğun olduğunu Semicenk geçtiğimiz akşamki sahnesinde yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konsere gelen dinleyicilerden bazılarının Semincenk'in playback yapmasına sert çıkınca olanlar oldu. Ünlü şarkıcı yükselen tepkilere tepkisiz kalmadı.
Semicenk'in tavırları ve "Bilet alırken ‘Canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben…” yanıtı ise pek de hoş karşılanmadı.
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Semicenk'in tavrı ve seyircisine söyledikleri sosyal medya kullanıcılarınının da tepkisini çekti!
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her şey dahil gittiğim otelde oda kahvaltıyla karşılaşmam gibi bişey :)))))
Konser TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,müzik Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesi.Der susarım.