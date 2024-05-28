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Playback Tepkilerine Sessiz Kalmayan Semicenk İngilizce Şarkı Söylediği Anlarla Hayranlarından Tam Puan Aldı

Playback Tepkilerine Sessiz Kalmayan Semicenk İngilizce Şarkı Söylediği Anlarla Hayranlarından Tam Puan Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:45

Her şarkısıyla gönülleri feth etmeyi başaran, listelerin başına yerleşen Semicenk playback tepkisinin ardından Amerikalı şarkıcı Charlie Puth'un 'Attention' şarkısını seslendirdi.

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Katıldığı yarışmayla birlikte sesini duyurmayı başaran, ardından şarkılarıyla yıldızını parlatmaya devam eden Semicenk günümüzün bilinen isimlerinden biri.

Katıldığı yarışmayla birlikte sesini duyurmayı başaran, ardından şarkılarıyla yıldızını parlatmaya devam eden Semicenk günümüzün bilinen isimlerinden biri.

Konserlerinden, aldığı ödüllere kariyerindeki başarısını katlayarak devam ettiren Semicenk'in hayran kitlesi de bir o kadar büyük.

Konserlerinden, aldığı ödüllere kariyerindeki başarısını katlayarak devam ettiren Semicenk'in hayran kitlesi de bir o kadar büyük.

Geçtiğimiz gün konserinde playback tartışması yaşayan, dinleyicilerin tepkilerini cevapsız bırakmayan şarkıcı verdiği yanıtla da dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün konserinde playback tartışması yaşayan, dinleyicilerin tepkilerini cevapsız bırakmayan şarkıcı verdiği yanıtla da dikkat çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Amerikalı şarkıcı Charlie Puth'un 'Attention' şarkısını seslendirdiği anları paylaşan isme kısa sürede yorum yağdı!

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