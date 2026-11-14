Gece Yarısı Açlık Krizinden Yayla Çorbasına Benzeyen Hatice'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Cumartesi gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Gece yarısı açlık krizlerinden, babadan gelen sevgi dolu mesajlara, işte günün viral paylaşımları!
Keyifli okumalar 🚀
Gece yarısı açlık seviyesi
👇
Babalardan gelen sevgi dolu mesajlar 😍
Hayatı doğru yaşayan birisi
Huzur dolu bir ortam...
Kendimizi kandırmakta üstümüze yok!
👇
Yapay zeka bozdu bizi...
O çay gelecek masaya aga
Gerçek halkını bulmuş birisi...
👇
Bir sonrakinde görüşmek üzere!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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