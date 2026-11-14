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Gece Yarısı Açlık Krizinden Yayla Çorbasına Benzeyen Hatice'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gece Yarısı Açlık Krizinden Yayla Çorbasına Benzeyen Hatice'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 20:13
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Cumartesi gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Gece yarısı açlık krizlerinden, babadan gelen sevgi dolu mesajlara, işte günün viral paylaşımları!

Keyifli okumalar 🚀

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Gece yarısı açlık seviyesi

Gece yarısı açlık seviyesi
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Babalardan gelen sevgi dolu mesajlar 😍

Babalardan gelen sevgi dolu mesajlar 😍
twitter.com

Pür dikkat izlenir

Hayatı doğru yaşayan birisi

Hayatı doğru yaşayan birisi
twitter.com
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Huzur dolu bir ortam...

Huzur dolu bir ortam...

Kendimizi kandırmakta üstümüze yok!

Kendimizi kandırmakta üstümüze yok!
twitter.com

Abi valla nakit çekmeyi unutmuşum

👇

👇

Yapay zeka bozdu bizi...

Yapay zeka bozdu bizi...
twitter.com
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O çay gelecek masaya aga

O çay gelecek masaya aga
twitter.com

Gerçek halkını bulmuş birisi...

Gerçek halkını bulmuş birisi...

👇

👇
twitter.com

Bir sonrakinde görüşmek üzere!

Bir sonrakinde görüşmek üzere!
twitter.com

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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