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Psikologlar Açıkladı: Karşınızdaki Kişinin Size Yalan Söylediğini Gösteren 4 İşaret

Psikologlar Açıkladı: Karşınızdaki Kişinin Size Yalan Söylediğini Gösteren 4 İşaret

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 20:26
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Yalan söyleyen birini yakalamak için göz temasına ya da kıpırdanmalara bakmak çoğu kişinin ilk refleksi. Portsmouth Üniversitesi'nden psikolog Dr. Sharon Leal ise bilimsel olarak asıl işe yarayan ipuçlarının kişinin ne söylediğinde ve bunu nasıl söylediğinde saklı olduğunu belirtiyor. Bu ipuçlarından 4'ü dikkat çekiyor.

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Kaynak: 1, 2

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Yalan söyleyen kişiler çoğu zaman ayrıntı vermekten kaçınıyor ve sorulara kaçamak cevaplar veriyor.

Yalan söyleyen kişiler çoğu zaman ayrıntı vermekten kaçınıyor ve sorulara kaçamak cevaplar veriyor.

Leal'e göre yalan söylemek beyin üzerinde ciddi bir bilişsel yük oluşturuyor. Yüksek riskli bir yalan söyleyen kişi, anlattıklarını aklında tutmaya, tutarlı görünmeye ve karşısındakinin tepkisini izlemeye çalışıyor. MR taramalarına göre doğru bilgi beyinde ilk olarak ortaya çıkıyor ve bastırılması gerekiyor.

Bu yük kendini sözlerle gösteriyor. Doğruyu söyleyen kişiler genellikle serbestçe konuşup ayrıntı verirken, yalan söyleyenler ayrıntı vermekte isteksiz davranıyor, soruları geçiştirebiliyor ya da olaya katıldıklarını reddedebiliyor.

Doğruyu söyleyenler, anlattıklarını destekleyen kişi ve kanıt gibi doğrulanabilir bilgileri kendiliğinden paylaşıyor.

Doğruyu söyleyenler, anlattıklarını destekleyen kişi ve kanıt gibi doğrulanabilir bilgileri kendiliğinden paylaşıyor.

Doğrulanabilirlik Yaklaşımı adı verilen araştırmalara göre doğruyu söyleyen kişiler, örneğin olayda bulunan diğer kişileri anarak kanıt niteliğindeki bilgileri yalan söyleyenlere kıyasla daha sık kendiliğinden paylaşıyor. Karşınızdaki kişiden bu tür bir kanıt istemek de ipucu verebiliyor.

Bir başka yöntem olan Stratejik Kanıt Kullanımı ise soruyu soran kişinin elindeki bilgiyi açıklamadan olay hakkında soru sormasına dayanıyor. Bu durumda saklayacak bir şeyi olmayan kişiler rahatça anlatırken, yalan söyleyenlerin kaçamak cevaplar verdiği ya da olaya katıldıklarını reddettiği gözleniyor.

Hikayenin tekrar tekrar ya da ters sırayla anlatılması yalan söyleyenleri zorlayıp hata yapmalarına yol açabiliyor.

Hikayenin tekrar tekrar ya da ters sırayla anlatılması yalan söyleyenleri zorlayıp hata yapmalarına yol açabiliyor.

Bilişsel Güvenilirlik Değerlendirmesi görüşmelerinde kişilerden hikayelerini birkaç kez anlatmaları isteniyor. Araştırmalar, doğruyu söyleyenlerin her anlatımda daha fazla ek bilgi verdiğini, yalan söyleyenlerin ise hikayeyi basit tuttuğunu gösteriyor.

Bazı bulgulara göre olayın zaman çizelgesini geriye doğru anlatmasını istemek de hatalara yol açabiliyor. Doğru söyleyen kişi bunu belleğine dayanarak kolayca yaparken, yalan söyleyen ek yük altında zorlanıyor. Odanın düzenine dair ayrıntılar gibi beklenmedik sorular da duraksamaya ya da hataya neden olabiliyor. Simply Psychology de ters sırayla anlatma yöntemini yalanı zorlaştıran bir yöntem olarak aktarıyor.

Önemli bir bilgiyi atlayarak söylenen yalanlarda da aynı sözlü ipuçları ortaya çıkıyor.

Önemli bir bilgiyi atlayarak söylenen yalanlarda da aynı sözlü ipuçları ortaya çıkıyor.

Portsmouth Üniversitesi ekibi, bir bilginin kasten atlanarak karşısındakinin yanıltıldığı 'ihmal yoluyla yalan' üzerinde de çalışıyor. Örneğin bir akşam nerede olduğu sorulan biri 'arkadaşımın evindeydim' diyerek doğruyu söyleyip olay yerine 20 dakikalığına gidip geldiğini atlayabiliyor. Şimdiye kadarki veriler, kaçamak cevapların, ayrıntı vermekte isteksizliğin ve sonraki sorularda tutarsızlığın bu tür yalanları da ele verdiğini gösteriyor.

Leal, göz kaçırma, kırpıştırma ya da kıpırdanmanın bilimsel olarak desteklenmediğini, hatta yalan söyleyenlerin daha hareketsiz olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Simply Psychology'ye göre de tek başına hiçbir işaret yalanı kanıtlamıyor. Bu yüzden önce kişinin normal davranışını gözlemleyip sonra bundan sapmalara bakmak gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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