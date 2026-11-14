Psikologlar Açıkladı: Karşınızdaki Kişinin Size Yalan Söylediğini Gösteren 4 İşaret

Leal'e göre yalan söylemek beyin üzerinde ciddi bir bilişsel yük oluşturuyor. Yüksek riskli bir yalan söyleyen kişi, anlattıklarını aklında tutmaya, tutarlı görünmeye ve karşısındakinin tepkisini izlemeye çalışıyor. MR taramalarına göre doğru bilgi beyinde ilk olarak ortaya çıkıyor ve bastırılması gerekiyor.

Bu yük kendini sözlerle gösteriyor. Doğruyu söyleyen kişiler genellikle serbestçe konuşup ayrıntı verirken, yalan söyleyenler ayrıntı vermekte isteksiz davranıyor, soruları geçiştirebiliyor ya da olaya katıldıklarını reddedebiliyor.