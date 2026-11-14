Psikologlar Açıkladı: Karşınızdaki Kişinin Size Yalan Söylediğini Gösteren 4 İşaret
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Yalan söyleyen birini yakalamak için göz temasına ya da kıpırdanmalara bakmak çoğu kişinin ilk refleksi. Portsmouth Üniversitesi'nden psikolog Dr. Sharon Leal ise bilimsel olarak asıl işe yarayan ipuçlarının kişinin ne söylediğinde ve bunu nasıl söylediğinde saklı olduğunu belirtiyor. Bu ipuçlarından 4'ü dikkat çekiyor.
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Yalan söyleyen kişiler çoğu zaman ayrıntı vermekten kaçınıyor ve sorulara kaçamak cevaplar veriyor.
Doğruyu söyleyenler, anlattıklarını destekleyen kişi ve kanıt gibi doğrulanabilir bilgileri kendiliğinden paylaşıyor.
Hikayenin tekrar tekrar ya da ters sırayla anlatılması yalan söyleyenleri zorlayıp hata yapmalarına yol açabiliyor.
Önemli bir bilgiyi atlayarak söylenen yalanlarda da aynı sözlü ipuçları ortaya çıkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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