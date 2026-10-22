Psikologlar Açıkladı: Telefonu Hep Sessizde Olan Kişilerin Ortak Noktası
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Pek çok kişi evdeyken ya da mesai bittikten sonra telefonunu sessize alıyor. Basit görünen bu tercih, uzmanlara göre kişisel bir alışkanlıktan fazlasını anlatıyor olabilir. Güney Kore'de yapılan bir araştırma da dikkati sürekli gelen uyarılara bırakmamanın, yani sakin ve bilinçli kalmanın çalışanlarda stres ve tükenmişliği azalttığını gösterdi.
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Sessiz mod, mesajlara ne zaman bakılacağına kişinin kendisinin karar vermesini sağlıyor.
Uzmanlara göre sessiz mod odaklanmayı, zaman kontrolünü ve iş ile özel hayat ayrımını kolaylaştırıyor.
Güney Kore'deki bir araştırma, dikkati toparlamayı öğreten bir programın çalışanlarda stresi azalttığını gösterdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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