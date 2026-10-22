Psikologlar Açıkladı: Telefonu Hep Sessizde Olan Kişilerin Ortak Noktası

Sessiz modun neden iyi gelebildiğine dair ipuçlarından biri, Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan geliyor. Araştırmacılar ofis çalışanlarına, telefon üzerinden verilen bir farkındalık eğitimi uyguladı. Farkındalık, o anda ne yaşadığına bilinçli olarak dikkat etmeyi ve aklına gelen her düşünceye ya da dışarıdan gelen her uyarıya otomatik tepki vermemeyi öğreten bir yöntem. Sekiz haftalık takibin sonunda çalışanlarda stres ve tükenmişlik azaldı, odaklanma ve işe bağlılık arttı.

Çalışma sessiz modu doğrudan test etmedi. Ancak haberde, telefondaki bildirimleri azaltmanın bu tür yöntemleri tamamlayabileceği belirtiliyor. İki yaklaşımın ortak noktası, dikkati sürekli gelen uyarılara bırakmayıp ne zaman ve neye tepki vereceğine kişinin kendisinin karar vermesi.