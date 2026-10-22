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Psikologlar Açıkladı: Telefonu Hep Sessizde Olan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Telefonu Hep Sessizde Olan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 20:04
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Pek çok kişi evdeyken ya da mesai bittikten sonra telefonunu sessize alıyor. Basit görünen bu tercih, uzmanlara göre kişisel bir alışkanlıktan fazlasını anlatıyor olabilir. Güney Kore'de yapılan bir araştırma da dikkati sürekli gelen uyarılara bırakmamanın, yani sakin ve bilinçli kalmanın çalışanlarda stres ve tükenmişliği azalttığını gösterdi.

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Sessiz mod, mesajlara ne zaman bakılacağına kişinin kendisinin karar vermesini sağlıyor.

Sessiz mod, mesajlara ne zaman bakılacağına kişinin kendisinin karar vermesini sağlıyor.

Telefonunu sessizde tutanlar, durmadan gelen bildirimlerle bölünmeden çalışıyor ve mesajlara ya da aramalara ne zaman bakacaklarına kendileri karar veriyor. Bu alışkanlığın zamanı daha iyi planlamaya ve anında yanıt verme baskısını azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak telefonun sessizde olması tek başına kişilik hakkında kesin bir sonuca varmayı sağlamıyor. Bu tercih odaklanma ihtiyacından, kişisel alışkanlıklardan ya da gün boyu daha sakin kalma isteğinden kaynaklanabiliyor.

Uzmanlara göre sessiz mod odaklanmayı, zaman kontrolünü ve iş ile özel hayat ayrımını kolaylaştırıyor.

Uzmanlara göre sessiz mod odaklanmayı, zaman kontrolünü ve iş ile özel hayat ayrımını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar sessiz modun dört faydasına dikkat çekiyor. Ses ve titreşimler olmayınca kişi her uyarıya tepki vermeden tek bir işe odaklanabiliyor. Mesajlara kendi seçtiği zamanda bakmak, iş, dinlenme ve özel hayat arasına net bir sınır çizmeye yardımcı oluyor. Telefonun sessizde olması, sürekli ulaşılabilir olma hissini azaltıyor ve hemen yanıt verme baskısını hafifletiyor. Telefondan gelen uyaranların azalması da dikkatin sık sık dağılmadan yapılan işte kalmasını kolaylaştırıyor.

Güney Kore'deki bir araştırma, dikkati toparlamayı öğreten bir programın çalışanlarda stresi azalttığını gösterdi.

Güney Kore'deki bir araştırma, dikkati toparlamayı öğreten bir programın çalışanlarda stresi azalttığını gösterdi.

Sessiz modun neden iyi gelebildiğine dair ipuçlarından biri, Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan geliyor. Araştırmacılar ofis çalışanlarına, telefon üzerinden verilen bir farkındalık eğitimi uyguladı. Farkındalık, o anda ne yaşadığına bilinçli olarak dikkat etmeyi ve aklına gelen her düşünceye ya da dışarıdan gelen her uyarıya otomatik tepki vermemeyi öğreten bir yöntem. Sekiz haftalık takibin sonunda çalışanlarda stres ve tükenmişlik azaldı, odaklanma ve işe bağlılık arttı.

Çalışma sessiz modu doğrudan test etmedi. Ancak haberde, telefondaki bildirimleri azaltmanın bu tür yöntemleri tamamlayabileceği belirtiliyor. İki yaklaşımın ortak noktası, dikkati sürekli gelen uyarılara bırakmayıp ne zaman ve neye tepki vereceğine kişinin kendisinin karar vermesi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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