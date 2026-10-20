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1200 Yıllık Zeytin Ağacının Tek Bir Meyvesinin Peşine Düştüler: Cüzdanlarında Taşımak İstiyorlar

1200 Yıllık Zeytin Ağacının Tek Bir Meyvesinin Peşine Düştüler: Cüzdanlarında Taşımak İstiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:30
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Manisa'nın Akhisar ilçesinden 2016 yılında kesilmekten kurtarılarak Antalya'daki Zeytinpark'a taşınan yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacından bu sezon 90 kiloya yakın ürün alınması bekleniyor. Ağacın meyveleri, yaşı ve manevi değeri nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bazı kişiler meyvelerden yalnızca bir tanesini bile hatıra olarak saklamak istiyor.

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Kaynak: DHA

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Otoyol çalışması nedeniyle kesilmekten kurtarılan ağaçlar 2016'da Manisa'dan Antalya'daki Zeytinpark'a taşındı.

Otoyol çalışması nedeniyle kesilmekten kurtarılan ağaçlar 2016'da Manisa'dan Antalya'daki Zeytinpark'a taşındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki otoyol güzergahında bulunan ağaçlar, 20 Nisan 2016'da sökülerek Antalya'ya getirildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle kurtarılan ve tabelalarda yaşları 1211 ile 761 olarak belirtilen iki zeytin ağacı, Zeytinpark'ta özenle korunuyor.

Taşınma sırasında dalları budanan ağaçların yeni topraklarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda başlangıçta endişeler yaşandı. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, özel bakım sayesinde ağaçların yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Uslu çeşidi olan ağaçlar yeniden ürün vermeye başladı.

Bu sezon iki ağaçtan 160 kiloya yakın zeytin hasat edilmesi bekleniyor ve meyvelere manevi değeri nedeniyle talep var.

Bu sezon iki ağaçtan 160 kiloya yakın zeytin hasat edilmesi bekleniyor ve meyvelere manevi değeri nedeniyle talep var.

Bu sezon 761 yaşındaki ağaçtan 70, 1200 yıllık ağaçtan ise 90 kiloya yakın zeytin hasat edilmesi öngörülüyor. Çarkçıgil, ürünlerin çoğunlukla yeşil olarak toplanıp sofralık zeytine dönüştürüldüğünü, fazla ürünün ise zeytinyağına çevrildiğini kaydetti.

Ağaçların yaşının ürünlere yönelik ilgiyi artırdığını belirten Çarkçıgil, '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenlerin bulunduğunu aktardı. 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesinin ve zeytinyağının manevi olarak da değerli olduğunu söyledi.

Asırlık ağaçların meyveleri geçmişte de gündeme gelirken, Zeytinpark bölgenin doğal mirasını koruyor.

Asırlık ağaçların meyveleri geçmişte de gündeme gelirken, Zeytinpark bölgenin doğal mirasını koruyor.

Ağaçların meyveleri geçmiş yıllarda da sınırlı miktarda elde edilmesi ve manevi değeri nedeniyle gündeme geldi. 2018'de küçük ağaçtan 9, büyük ağaçtan 11 kilogram olmak üzere toplam 20 kilogram zeytin toplanırken, ürünlerin kilogramı için 5 bin lira başlangıç bedeliyle açık artırma yapılması planlandı.

Antalya'nın 'akciğeri' olarak anılan 2 milyon 630 bin metrekarelik Vakıf Zeytinliği, 2010 yılında Antalya Ticaret Borsası'na 20 yıllığına kiralandı. Zeytinpark A.Ş. tarafından alanda temizlik, bakım ve ağaçları gençleştirme çalışmaları yürütülüyor. Alanda çocukların doğayla tanışması amacıyla etkinlikler de düzenleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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