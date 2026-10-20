1200 Yıllık Zeytin Ağacının Tek Bir Meyvesinin Peşine Düştüler: Cüzdanlarında Taşımak İstiyorlar
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Manisa'nın Akhisar ilçesinden 2016 yılında kesilmekten kurtarılarak Antalya'daki Zeytinpark'a taşınan yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacından bu sezon 90 kiloya yakın ürün alınması bekleniyor. Ağacın meyveleri, yaşı ve manevi değeri nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bazı kişiler meyvelerden yalnızca bir tanesini bile hatıra olarak saklamak istiyor.
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Kaynak: DHA
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Otoyol çalışması nedeniyle kesilmekten kurtarılan ağaçlar 2016'da Manisa'dan Antalya'daki Zeytinpark'a taşındı.
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Bu sezon iki ağaçtan 160 kiloya yakın zeytin hasat edilmesi bekleniyor ve meyvelere manevi değeri nedeniyle talep var.
Asırlık ağaçların meyveleri geçmişte de gündeme gelirken, Zeytinpark bölgenin doğal mirasını koruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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