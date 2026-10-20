1200 Yıllık Zeytin Ağacının Tek Bir Meyvesinin Peşine Düştüler: Cüzdanlarında Taşımak İstiyorlar

Ağaçların meyveleri geçmiş yıllarda da sınırlı miktarda elde edilmesi ve manevi değeri nedeniyle gündeme geldi. 2018'de küçük ağaçtan 9, büyük ağaçtan 11 kilogram olmak üzere toplam 20 kilogram zeytin toplanırken, ürünlerin kilogramı için 5 bin lira başlangıç bedeliyle açık artırma yapılması planlandı.

Antalya'nın 'akciğeri' olarak anılan 2 milyon 630 bin metrekarelik Vakıf Zeytinliği, 2010 yılında Antalya Ticaret Borsası'na 20 yıllığına kiralandı. Zeytinpark A.Ş. tarafından alanda temizlik, bakım ve ağaçları gençleştirme çalışmaları yürütülüyor. Alanda çocukların doğayla tanışması amacıyla etkinlikler de düzenleniyor.