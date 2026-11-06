Psikologlar Açıkladı: Sinsi İnsanların Kendini Ele Verdiği 3 Davranışı

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler, kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine sorumluluğu başkalarına yöneltebiliyor. Yapılan bir tartışmada karşı tarafı suçlu hissettirmeye çalışabiliyor, söylediklerini reddedebiliyor veya olayları kendi lehlerine farklı şekilde anlatabiliyorlar. Bu tutum zamanla karşılarındaki kişinin kendisinden şüphe etmesine neden olabiliyor.

Tek bir davranışın bir kişiyi sinsi olarak tanımlamak için yeterli olmadığına dikkat çekiliyor. Bu tutumların süreklilik göstermesi ve farklı ilişkilerde tekrarlanması birlikte değerlendirilmeli.