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Psikologlar Açıkladı: Sinsi İnsanların Kendini Ele Verdiği 3 Davranışı

Psikologlar Açıkladı: Sinsi İnsanların Kendini Ele Verdiği 3 Davranışı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 11:09
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Dışarıdan son derece samimi ve iyi niyetli görünebilen bazı kişilerin sergilediği davranışlar, gerçek niyetleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Psikolojik açıdan sinsi olarak nitelendirilen kişileri tanımaya yardımcı olabilecek 3 davranış öne çıkıyor.

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Sinsi davranışlar sergileyen kişiler güven kazanıp özel bilgileri öğrenmeye çalışır.

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler güven kazanıp özel bilgileri öğrenmeye çalışır.

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler, karşılarındaki insanla kısa sürede yakınlık kurmaya çalışabiliyor. Özellikle özel hayat, aile ilişkileri, maddi durum ve kişisel sorunlar hakkında sık sık soru soruyorlar.

İlk bakışta samimi bir merak gibi görünen bu davranış, bazı durumlarda elde edilen bilgileri ilerleyen dönemde kişinin aleyhine kullanma amacı taşıyabiliyor.

Kalabalık içinde anlayışlı görünenler yalnız kaldıklarında küçümseyici bir tavır sergileyebiliyor.

Kalabalık içinde anlayışlı görünenler yalnız kaldıklarında küçümseyici bir tavır sergileyebiliyor.

Bu kişilerin dikkat çeken davranışlarından biri de ortama göre tutum değiştirmeleri. Kalabalık içinde son derece anlayışlı ve destekleyici görünürken, yalnız kaldıklarında küçümseyici, mesafeli veya kırıcı bir tavır sergileyebiliyorlar.

İnsanlara karşı tutumlarının sürekli değişmesi, ilişkilerinde samimiyet konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor.

Hataların sorumluluğunu başkalarına yükleyen kişilerin tutumu zamanla karşı tarafın kendinden şüphe etmesine yol açabiliyor.

Hataların sorumluluğunu başkalarına yükleyen kişilerin tutumu zamanla karşı tarafın kendinden şüphe etmesine yol açabiliyor.

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler, kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine sorumluluğu başkalarına yöneltebiliyor. Yapılan bir tartışmada karşı tarafı suçlu hissettirmeye çalışabiliyor, söylediklerini reddedebiliyor veya olayları kendi lehlerine farklı şekilde anlatabiliyorlar. Bu tutum zamanla karşılarındaki kişinin kendisinden şüphe etmesine neden olabiliyor.

Tek bir davranışın bir kişiyi sinsi olarak tanımlamak için yeterli olmadığına dikkat çekiliyor. Bu tutumların süreklilik göstermesi ve farklı ilişkilerde tekrarlanması birlikte değerlendirilmeli.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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