Psikologlar Açıkladı: Sinsi İnsanların Kendini Ele Verdiği 3 Davranışı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dışarıdan son derece samimi ve iyi niyetli görünebilen bazı kişilerin sergilediği davranışlar, gerçek niyetleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Psikolojik açıdan sinsi olarak nitelendirilen kişileri tanımaya yardımcı olabilecek 3 davranış öne çıkıyor.
Detaylar 👇
Sinsi davranışlar sergileyen kişiler güven kazanıp özel bilgileri öğrenmeye çalışır.
Kalabalık içinde anlayışlı görünenler yalnız kaldıklarında küçümseyici bir tavır sergileyebiliyor.
Hataların sorumluluğunu başkalarına yükleyen kişilerin tutumu zamanla karşı tarafın kendinden şüphe etmesine yol açabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın