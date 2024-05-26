Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Şampiyonluk Coşkusunu Dibine Kadar Yaşayan Ünlü İsimler!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti, Galatasaraylı ünlü isimler coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirdi!

Not: Listede olmayan Galatasaraylı ünlülerimiz elbette var, henüz paylaşımda bulunmadılar! Tebrikler Galatasaray!