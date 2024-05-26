Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Şampiyonluk Coşkusunu Dibine Kadar Yaşayan Ünlü İsimler!
Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Şampiyonluk Coşkusunu Dibine Kadar Yaşayan Ünlü İsimler!
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti, Galatasaraylı ünlü isimler coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirdi!
Not: Listede olmayan Galatasaraylı ünlülerimiz elbette var, henüz paylaşımda bulunmadılar! Tebrikler Galatasaray!
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