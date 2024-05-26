Güneşin Kızları'nda Başrol Olunca Ünlülüğüyle Trafiği Durdurabileceğini Sanan Hande Erçel Yeniden Gündem Oldu!

Şimdilerde gündem olmadığı bir gün dahi olmayan Hande Erçel'in 2015'te ilk şöhret olduğu zamanlarda çektirdiği video yeniden gündem oldu! Erçel'in ünlülüğünü kullanarak trafiği durdurabileceğini sandığı anlar 'nereden nereye!' dedirtti.