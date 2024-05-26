Güneşin Kızları'nda Başrol Olunca Ünlülüğüyle Trafiği Durdurabileceğini Sanan Hande Erçel Yeniden Gündem Oldu!
Güneşin Kızları'nda Başrol Olunca Ünlülüğüyle Trafiği Durdurabileceğini Sanan Hande Erçel Yeniden Gündem Oldu!
Şimdilerde gündem olmadığı bir gün dahi olmayan Hande Erçel'in 2015'te ilk şöhret olduğu zamanlarda çektirdiği video yeniden gündem oldu! Erçel'in ünlülüğünü kullanarak trafiği durdurabileceğini sandığı anlar 'nereden nereye!' dedirtti.
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Hande Erçel, ülkemizde oyunculuk performansı en çok tartışılan ünlü biliyorsunuz. Fakat yıllar içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen Hande'nin fanı kadar anti-fanı da var...
Normalde düzenli olarak oyunculuğu masaya yatırılan Erçel, yaklaşık iki senedir kariyerinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve "aileye girme çabası" olduğu düşünülen hareketleriyle gündem oluyor biliyorsunuz.
Fakat biz şimdi tüm bu detayları unutacağız ve müsaadenizle 2015 yılına geri döneceğiz!
Mutlaka hatırlarsınız, Hande Erçel hayatımıza Güneşin Kızları adlı dizideki performansıyla giriş yapmıştı. Tolga Sarıtaş, Evrim Alasya, Burcu Özberk ve Emre Kınay'la beraber oynayan Hande Erçel, dizinin başrollerinden biriydi.
O zamandan bu yana da görünümünden tutun hal ve hareketine Hande Erçel'in pek çok şeyi değişti elbette. Fakat bir video vardı ki yeniden gündem oldu!
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Buyurun beraber izleyelim! Eminiz ki siz de Hande Erçel'in diziye ilk girdiği, şöhretin tadını da ilk kez aldığı zamanlarda ünlü kimliğiyle trafiği durdurabileceğini sandığı ve "ben başrolüm" diye haykırdığı anları görünce "nereden nereye be!" diyeceksiniz!
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Hande de insan ve onun da bir gençliği var. Her şeyi bu kadar abartmaya gerek yok kendince eğleniyor işte kız. Ama yok illa birilerine sallamak gerek
Sayın onedio zikke diye bir reklam çıkıyor içeriklerinizde, bazı ablalar kameranın görünmeyen yerinde bişeyler yapıyorlar. Saz mı çalıyorlar? Bir açıklar mıs... Devamını Gör
kendini ünlü sanan kiz🤣🤣🤣🤣
Bugün hem Amerikan tv kanalı MTV, hem Reuters Ünlü Türk aktrist olarak Hande Erçeli paylaştı, ki ünlü