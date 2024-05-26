İnanalım mı Cidden? Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural Hakkında Ağızları Açık Bırakan İddia!
İnanalım mı Cidden? Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural Hakkında Ağızları Açık Bırakan İddia!
Polemikleri ve oldukça tepki çeken açıklamalarıyla meşhur Tuğba Ekinci, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Ne zaman ne diyeceğini hiç kestiremediğimiz Ekinci, bu sefer de kırk yıl düşünsek akla gelmeyecek Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural'la ilgili şoke eden bir iddiada bulundu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"O Şimdi Asker" şarkısıyla ünlenen, hayatımıza girdiği günden beri ilginç ve radikal açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, son zamanlarda hemcinslerine yönelik akılalmaz eleştirileriyle gündeme oturuyor.
Meslektaşlarını ve genel olarak Türk kadınını yerin dibine sokan söylemlerde bulunan Tuğba Ekinci, aynı zamanda savunduğu fikirlere tamamen tezat sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Fakat bu sefer ortaya attığı bomba gerçekten ortalığı karıştıracak cinsten... Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Tuğba Ekinci, bu sefer Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı...
Yeni evlenmiş ve baba olmuş biricik arkadaşı Ahmet Kural'ı hiç düşünmeden ortaya atan Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya'nın 2009 yılında Ahmet Kural'la bir aşk yaşadığını iddia etti.
Serenay Sarıkaya'nın henüz 17 yaşındayken Ahmet Kural'ın kız arkadaşı olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, ilişkilerinin Bodrum'a gittiklerinde bittiğini iddia etti. Sebebini ise şöyle anlattı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buyurun, siz dinleyin sonra yorumlarda buluşalım... Ne diyorsunuz? İnanalım mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın