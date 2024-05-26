Cumhurbaşkanı Gibi Karşılandı: Bir Markanın Tanıtımı İçin Bangladeş'e Giden Burak Özçivit İzdiham Yarattı!
Cumhurbaşkanı Gibi Karşılandı: Bir Markanın Tanıtımı İçin Bangladeş'e Giden Burak Özçivit İzdiham Yarattı!
Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, neye uğradığını şaşırdı. Gittiği her ülkede kalabalığın ilgisinde boğulmasına alışık olduğumuz ünlü oyuncu, bu sefer büyük izdiham yarattı! Detaylar 👇
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Hayatımıza girdiği günden beri hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla en sevilen isimlerden biri haline gelen Burak Özçivit, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz!
Pek çok başarılı projede yer alan Burak Özçivit, asıl süksesini Kuruluş Osman dizisiyle yaptı. Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla beraber yurt dışının gözde isimlerinin başını çekiyor.
Mutlaka duymuş veya denk gelmişsinizdir, Instagram'da 25 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu, sık sık yurtdışı davetlerine katılıyor. Tabiri caizse her gittiği yerde de izdiham yaratıyor.
Geçtiğimiz saatlerde de yine büyük bir izdiham yarattı kendisi... Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit neye uğradığını şaşırdı.
Kapının önünde kendisini bekleyen kalabalık bir an olsun nefes aldırmadı.
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Aracının önü kesildi, olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Güvenlik ekipleri ise epey zor anlar yaşadı...
Özçivit de çözümü arabanın camından çıkıp İngiltere kraliçesi gibi halkı selamlamakta buldu.
Cumhurbaşkanı gibi karşılanan ünlü oyuncuya gösterilen ilgi yorumları da beraberinde getirdi tabii!😂
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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