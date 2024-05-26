Cumhurbaşkanı Gibi Karşılandı: Bir Markanın Tanıtımı İçin Bangladeş'e Giden Burak Özçivit İzdiham Yarattı!

Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, neye uğradığını şaşırdı. Gittiği her ülkede kalabalığın ilgisinde boğulmasına alışık olduğumuz ünlü oyuncu, bu sefer büyük izdiham yarattı! Detaylar 👇