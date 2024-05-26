Polat Davasında Bomba İddia: Dilan Polat Pazartesi Günü Cezaevinden Çıkıyor mu?
Polat Davasında Bomba İddia: Dilan Polat Pazartesi Günü Cezaevinden Çıkıyor mu?
Kaynak: https://www.medyaradar.com/dilan-pola...
Dilan Polat Kasım ayından beri cezaevinde bildiğiniz gibi. Dosyaya ve davaya dair pek çok konu gündeme gelirken, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi tahliye iddialarını güçlendirmişti. Medyaradar'da yer alan habere göre; Elif Laçin, Dilan Polat'ın Pazartesi günü tahliye olacağını iddia etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılının Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında yeni iddialar gündeme geliyor.
Geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu'na götürülen Dilan Polat'ın tahliye ihtimali göz önünde bulunduruluyordu.
Banu Parlak'ın da davasını geri çekmesinin ardından akıllarda "Dilan Polat tahliye mi olacak?" soruları dolanmaya başlamıştı.
Yine Medyaradar tarafından aktarılanlara göre; Dilan Polat'ın ailesinden bir isim "Dilan tahliye olacak" diyen kişinin Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Elif Laçin olduğunu söyledi.
Elif Laçin, raporu gördüğü iddiaları sorulunca ise "Bilgiyi aileye sevindirmek için paylaştım" açıklamasını yapmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Medyaradar'da yer alan bir diğer iddia ise Banu Parlak ve Dilan Polat davasındaki arabuluculuğu Selin Ciğerci'nin yaptığı. Üstelik bunun için 25 milyon lira aldığı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın