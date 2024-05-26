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Polat Davasında Bomba İddia: Dilan Polat Pazartesi Günü Cezaevinden Çıkıyor mu?

Polat Davasında Bomba İddia: Dilan Polat Pazartesi Günü Cezaevinden Çıkıyor mu?

Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 13:42

Dilan Polat Kasım ayından beri cezaevinde bildiğiniz gibi. Dosyaya ve davaya dair pek çok konu gündeme gelirken, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi tahliye iddialarını güçlendirmişti. Medyaradar'da yer alan habere göre; Elif Laçin, Dilan Polat'ın Pazartesi günü tahliye olacağını iddia etti!

Kaynak: https://www.medyaradar.com/dilan-pola...
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2023 yılının Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında yeni iddialar gündeme geliyor.

2023 yılının Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında yeni iddialar gündeme geliyor.

Kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma gibi farklı suçlardan cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat davası aylardır yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu'na götürülen Dilan Polat'ın tahliye ihtimali göz önünde bulunduruluyordu.

Geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu'na götürülen Dilan Polat'ın tahliye ihtimali göz önünde bulunduruluyordu.

Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye olmasının ardından Polatlar ve avukatları tepki göstermiş, Dilan Polat'ın sağlık sorunları dolayısıyla cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı söylenmişti. Savcılığa dilekçe verilmesinin ardından Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

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Banu Parlak'ın da davasını geri çekmesinin ardından akıllarda "Dilan Polat tahliye mi olacak?" soruları dolanmaya başlamıştı.

Banu Parlak'ın da davasını geri çekmesinin ardından akıllarda "Dilan Polat tahliye mi olacak?" soruları dolanmaya başlamıştı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; bir gazeteci 'Dilan Polat Pazartesi tahliye olacak. Adli Tıp Kurumu ruh sağlığı bozuk raporu verecekmiş' ifadelerini kullandı. Adli Tıp Kurumu tarafından gelen yanıt ise; 'Adi Tıp kurumu ‘Ruh sağlığı bozuktur’ raporu vermez. Biz Bakırköy Ruh Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne sevk ederiz. Orada belirli bir süre kaldıktan sonra rapor düzenlenir' olmuş.

Yine Medyaradar tarafından aktarılanlara göre; Dilan Polat'ın ailesinden bir isim "Dilan tahliye olacak" diyen kişinin Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Elif Laçin olduğunu söyledi.

Yine Medyaradar tarafından aktarılanlara göre; Dilan Polat'ın ailesinden bir isim "Dilan tahliye olacak" diyen kişinin Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Elif Laçin olduğunu söyledi.

Medyaradar muhabirleri bunun üstüne Elif Laçin'i arayarak Dilan Polat konusunu sormuş. 

'Dilan Polat’ın teyzeleriyle konuştuğum doğru. Bir sağlık çalışanı tanıdığımın bana söylediği şeyleri ailesiyle paylaştım. Maddi bir çıkar sağlamak için söylemedim bunu. Sadece aldığım duyumu teyzesiyle paylaştım. Benim sağlık sektöründen çok tanıdığım var. Bunu duymam son derece normal.’'

Elif Laçin, raporu gördüğü iddiaları sorulunca ise "Bilgiyi aileye sevindirmek için paylaştım" açıklamasını yapmış.

Elif Laçin, raporu gördüğü iddiaları sorulunca ise "Bilgiyi aileye sevindirmek için paylaştım" açıklamasını yapmış.

'Aileye raporu gördüğünüzü, Dilan Polat’ın Pazartesi günü tahliye olacağını söylemişsiniz. Gerçekten raporu gördünüz mü?’ soruma ise şu yanıtı verdi; ‘’Ben rapor gördüğümü söylemedim. Sadece sağlık çalışanı arkadaşımın söylediği bilgiyi aileye sevindirmek için paylaştım.'

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Medyaradar'da yer alan bir diğer iddia ise Banu Parlak ve Dilan Polat davasındaki arabuluculuğu Selin Ciğerci'nin yaptığı. Üstelik bunun için 25 milyon lira aldığı...

Medyaradar'da yer alan bir diğer iddia ise Banu Parlak ve Dilan Polat davasındaki arabuluculuğu Selin Ciğerci'nin yaptığı. Üstelik bunun için 25 milyon lira aldığı...

Medyaradar tarafından aranan Selin Ciğerci 'Banu Parlak ile Polat ailesi arasında arabuluculuk yapmışsınız?' sorusuna 'Doğrudur, yaptım.' cevabını vermiş. 

'Arabuluculuk yapma karşılığında 25 milyon lira talep ettiğiniz iddia ediliyor?' sorusunu ise 'Şu anda bu davada gizlilik var. Konuşamam. Size iyi hafta sonları’' diyerek kısa kesmiş...

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