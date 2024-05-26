Polat Davasında Bomba İddia: Dilan Polat Pazartesi Günü Cezaevinden Çıkıyor mu?

Medyaradar muhabirleri bunun üstüne Elif Laçin'i arayarak Dilan Polat konusunu sormuş.

'Dilan Polat’ın teyzeleriyle konuştuğum doğru. Bir sağlık çalışanı tanıdığımın bana söylediği şeyleri ailesiyle paylaştım. Maddi bir çıkar sağlamak için söylemedim bunu. Sadece aldığım duyumu teyzesiyle paylaştım. Benim sağlık sektöründen çok tanıdığım var. Bunu duymam son derece normal.’'