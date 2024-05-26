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Nazlı Sabancı'nın Sima Tarkan'ın Nişanı İçin Tercih Ettiği Kırmızı Takımı Yine Geçer Not Alamadı

Nazlı Sabancı'nın Sima Tarkan'ın Nişanı İçin Tercih Ettiği Kırmızı Takımı Yine Geçer Not Alamadı

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 11:16

Sabancı ailesinin ilk gelini Nazlı Sabancı, magazin dünyasının da sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gerek müstakbel eltisi Hande Erçel'le ilişkisi olsun, gerek kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya olan sevgisi olsun sık sık adından bahsediyoruz. Son olarak arkadaşı Sima Tarkan'ın nişanından pozlarını yayınlayan Nazlı Sabancı, kendini yine takipçilerine beğendiremedi!

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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamış ve 2021 yılında da şaşalı bir düğünle evlenmişlerdi.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamış ve 2021 yılında da şaşalı bir düğünle evlenmişlerdi.

Tabii bu noktadan sonra Nazlı Kayı, Sabancı ailesine ve sosyeteye de adımını atmıştı. Sosyal medyada giyiminden kuşamına, gezdiğinden yediğine her şey yakın takibe alınmıştı.

2023 Ağustos'unda dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara ismini koymuşlardı hatırlarsanız.

2023 Ağustos'unda dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara ismini koymuşlardı hatırlarsanız.

Kayınvalidesine jest yapan Nazlı Sabancı'nın bu hareketi çok konuşulmuştu. Diğer bir yandan henüz bir yaşına girmeyen Arzu Alara bebekin yüzünü hala göremedik. Arzu Sabancı torununun oğlu Hacı Sabancı'ya benzediğini söylese de bizim için minik kız şu an sadece farklı emojilere benziyor...

Bir diğer yandan Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aralarından su sızmıyor!

Bir diğer yandan Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aralarından su sızmıyor!

Kıyafetlerinden tutun saç stiline kadar pek çok konuda Arzu Sabancı ile benzer bir hale gelmeye başlayan Nazlı Sabancı, epey sevilen bir gelin diye biliyoruz. Sosyal medyada da gelin kayınvalide nispet yapmalara doyamıyorlar.

Diğer taraftan Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi Hande Erçel'le de iyiden iyiye samimiyet kurduğunu fark ediyoruz!

Diğer taraftan Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi Hande Erçel'le de iyiden iyiye samimiyet kurduğunu fark ediyoruz!

Biliyorsunuz Hande Erçel'in gelin olarak aileye girmesi konusunda binbir çeşit iddia var. Ancak Nazlı Sabancı ile araları iyi gibi duruyor. Geçtiğimiz haftalarda birlikte yurt dışı seyahatine çıkan ikilinin pozları da gecikmemişti.

Nazlı Sabancı yurt dışından döner dönmez Arzu Sabancı ile birlikte Mardin turu patlatmıştı!

Nazlı Sabancı yurt dışından döner dönmez Arzu Sabancı ile birlikte Mardin turu patlatmıştı!

Gelin kayınvalide birlikte Mardin'e giden ve keyif yapan ikilinin bu halleri bir kez daha 'maşallah' dedirtmişti.

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Nazlı Sabancı'nın son paylaşımı ise Sima Tarkan'ın bir hafta önce gerçekleşen nişanıyla ilgili oldu.

Nazlı Sabancı'nın son paylaşımı ise Sima Tarkan'ın bir hafta önce gerçekleşen nişanıyla ilgili oldu.

Nişanda tercih ettiği kırmızı takımıyla verdiği pozları yayınlayan Nazlı Sabancı, kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından eleştirildi.

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