Nazlı Sabancı'nın Sima Tarkan'ın Nişanı İçin Tercih Ettiği Kırmızı Takımı Yine Geçer Not Alamadı
Nazlı Sabancı'nın Sima Tarkan'ın Nişanı İçin Tercih Ettiği Kırmızı Takımı Yine Geçer Not Alamadı
Sabancı ailesinin ilk gelini Nazlı Sabancı, magazin dünyasının da sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gerek müstakbel eltisi Hande Erçel'le ilişkisi olsun, gerek kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya olan sevgisi olsun sık sık adından bahsediyoruz. Son olarak arkadaşı Sima Tarkan'ın nişanından pozlarını yayınlayan Nazlı Sabancı, kendini yine takipçilerine beğendiremedi!
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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamış ve 2021 yılında da şaşalı bir düğünle evlenmişlerdi.
2023 Ağustos'unda dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara ismini koymuşlardı hatırlarsanız.
Bir diğer yandan Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aralarından su sızmıyor!
Diğer taraftan Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi Hande Erçel'le de iyiden iyiye samimiyet kurduğunu fark ediyoruz!
Nazlı Sabancı yurt dışından döner dönmez Arzu Sabancı ile birlikte Mardin turu patlatmıştı!
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Nazlı Sabancı'nın son paylaşımı ise Sima Tarkan'ın bir hafta önce gerçekleşen nişanıyla ilgili oldu.
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