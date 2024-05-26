Nazlı Sabancı'nın Sima Tarkan'ın Nişanı İçin Tercih Ettiği Kırmızı Takımı Yine Geçer Not Alamadı

Kayınvalidesine jest yapan Nazlı Sabancı'nın bu hareketi çok konuşulmuştu. Diğer bir yandan henüz bir yaşına girmeyen Arzu Alara bebekin yüzünü hala göremedik. Arzu Sabancı torununun oğlu Hacı Sabancı'ya benzediğini söylese de bizim için minik kız şu an sadece farklı emojilere benziyor...