Şöhret Yüzünden Çocukluğunu Yaşayamadığını Söyleyen Aleyna Tilki'den "Masumiyetim Bakirdir" İtirafı
Şöhret Yüzünden Çocukluğunu Yaşayamadığını Söyleyen Aleyna Tilki'den "Masumiyetim Bakirdir" İtirafı
Aleyna Tilki uzun yıllardır göz önünde olan isimlerden bildiğiniz gibi. Genç yaşında ünlü olmasının verdiği bazı problemlerle karşı karşıya kaldığını bildiğimiz Aleyna, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Cevapsız Çınlama şarkısıyla adım attığı müzik sektöründe her geçen gün daha da büyük bir isim haline gelen Aleyna Tilki, magazinde de sevdiğimiz bir isim elbette.
Magazini ve sosyal medyayı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Aleyna Tilki giyiminden kuşamına, açıklamalarından şarkılarına pek çok konuda eleştirilen bir isim.
Geçtiğimiz gün bir markanın davetine katıldığı sırada muhabirlerle konuşan Aleyna Tilki, "Az laf çok iş. İnsanlar benim nerede olduğumu görecekler." dedi.
Ardından sektörel açıdan aldığı eleştirilerden bahsederek "Bana iyi davranmıyorlar" itirafında bulundu.
Daha sonra çocukluğunu yaşayamadığını, erkek arkadaşı olmadığını ve ünlü olmanın kendisi için de çok zor olduğunu anlattı.
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Çocuksu davranmasının sebebinin bu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki diğer bir yandan, "Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir." dedi.
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