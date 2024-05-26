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Şöhret Yüzünden Çocukluğunu Yaşayamadığını Söyleyen Aleyna Tilki'den "Masumiyetim Bakirdir" İtirafı

Şöhret Yüzünden Çocukluğunu Yaşayamadığını Söyleyen Aleyna Tilki'den "Masumiyetim Bakirdir" İtirafı

Aleyna Tilki
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 08:42

Aleyna Tilki uzun yıllardır göz önünde olan isimlerden bildiğiniz gibi. Genç yaşında ünlü olmasının verdiği bazı problemlerle karşı karşıya kaldığını bildiğimiz Aleyna, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Cevapsız Çınlama şarkısıyla adım attığı müzik sektöründe her geçen gün daha da büyük bir isim haline gelen Aleyna Tilki, magazinde de sevdiğimiz bir isim elbette.

Cevapsız Çınlama şarkısıyla adım attığı müzik sektöründe her geçen gün daha da büyük bir isim haline gelen Aleyna Tilki, magazinde de sevdiğimiz bir isim elbette.

Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinde şarkı söylemesi bir yana dursun, Emrah Karaduman ile birlikte çalıştığı ilk parçaları Cevapsız Çınlama ve O Sen Olsan Bari ile yükselişe geçmişti. Ardından başarı çorap söküğü gibi geldi kendisi için.

Magazini ve sosyal medyayı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Aleyna Tilki giyiminden kuşamına, açıklamalarından şarkılarına pek çok konuda eleştirilen bir isim.

Magazini ve sosyal medyayı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Aleyna Tilki giyiminden kuşamına, açıklamalarından şarkılarına pek çok konuda eleştirilen bir isim.

Daha önce defalarca kez yaşı dolayısıyla kendisini çok abartı bulanlar ve bu konuda eleştirenler olmuştu. Aleyna Tilki henüz reşit olmadığı dönemde kendi şarkılarının çalındığı bir mekana alınmamasıyla da dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün bir markanın davetine katıldığı sırada muhabirlerle konuşan Aleyna Tilki, "Az laf çok iş. İnsanlar benim nerede olduğumu görecekler." dedi.

Geçtiğimiz gün bir markanın davetine katıldığı sırada muhabirlerle konuşan Aleyna Tilki, "Az laf çok iş. İnsanlar benim nerede olduğumu görecekler." dedi.

'Az laf çok iş. İnsanlar benim nerede olduğumu görecekler. İki yıl önce İngilizce albüm bitirdim ama Türkçe albüm de çıkartmam lazımdı. O yüzden onu beklettim. Önümüzdeki bir ay içinde belki ilk şarkı çıkar. Albüm ne zaman gelir bilmiyorum ama. Benim de karakterim bu olsun. Tarih vermeden direkt albüm çıkarayım.'

Ardından sektörel açıdan aldığı eleştirilerden bahsederek "Bana iyi davranmıyorlar" itirafında bulundu.

Ardından sektörel açıdan aldığı eleştirilerden bahsederek "Bana iyi davranmıyorlar" itirafında bulundu.

'İlk ben yaptığım için çok destekleyen oldu. Aklınıza gelenler benimle iyi değil. Bana iyi davranmıyorlar. Ama aklınıza gelmeyecek kısım beni tebrik etti. Yeni bir sistem yapmaya çalışıyorduk, sitem de bu yüzdendi. Sektörün bir kısmındaki insanları gözden çıkartmıştım zaten. Çok güzel etkinlikler ve konserler yapıyoruz bizler şu an. Çok mutlum, bu insiyatifi aldım ve pişman olmadım.'

Daha sonra çocukluğunu yaşayamadığını, erkek arkadaşı olmadığını ve ünlü olmanın kendisi için de çok zor olduğunu anlattı.

Daha sonra çocukluğunu yaşayamadığını, erkek arkadaşı olmadığını ve ünlü olmanın kendisi için de çok zor olduğunu anlattı.

'Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenmedim. Amerika'da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Ünlü olmadan önce de yaşayamadım ben çocukluğumu, insanlar bilmiyor bunu.'

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Çocuksu davranmasının sebebinin bu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki diğer bir yandan, "Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir." dedi.

Çocuksu davranmasının sebebinin bu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki diğer bir yandan, "Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir." dedi.

'Çocuk kalmış olabilirim belki bu yüzden. Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum. Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir.'

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