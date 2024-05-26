Şöhret Yüzünden Çocukluğunu Yaşayamadığını Söyleyen Aleyna Tilki'den "Masumiyetim Bakirdir" İtirafı

'İlk ben yaptığım için çok destekleyen oldu. Aklınıza gelenler benimle iyi değil. Bana iyi davranmıyorlar. Ama aklınıza gelmeyecek kısım beni tebrik etti. Yeni bir sistem yapmaya çalışıyorduk, sitem de bu yüzdendi. Sektörün bir kısmındaki insanları gözden çıkartmıştım zaten. Çok güzel etkinlikler ve konserler yapıyoruz bizler şu an. Çok mutlum, bu insiyatifi aldım ve pişman olmadım.'