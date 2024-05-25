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Son Günlerde Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Bayhan, Popstar'la İlgili İtirafta Bulundu!

Son Günlerde Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Bayhan, Popstar'la İlgili İtirafta Bulundu!

Hülya Avşar
themyscira - Editör
25.05.2024 - 21:41

Seslendirdiği 'Tiryakinim' şarkısıyla Dünya Viral Listesi’nde zirveye yerleşen Bayhan, geçtiğimiz günlerde de rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan şarkıcı, ünlü olmasını sağlayan Popstar'la ilgili itirafta bulundu.

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Şarkı yarışmalarının şahı olarak bilinen Popstar Türkiye ile hayatlarımıza giren Bayhan, hem yarışma sürecinde hem de sonrasında büyük sansasyon yaratmıştı.

Şarkı yarışmalarının şahı olarak bilinen Popstar Türkiye ile hayatlarımıza giren Bayhan, hem yarışma sürecinde hem de sonrasında büyük sansasyon yaratmıştı.

Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanmasını sağlayan bu program sonrasında kimi zaman sessizliğe bürünse de tanınırlığı hep sürdü Bayhan'ın.

Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanmasını sağlayan bu program sonrasında kimi zaman sessizliğe bürünse de tanınırlığı hep sürdü Bayhan'ın.

Sonra birden bambaşka bir tarzda Tiryakinim'le bir çıktı ortaya, çıkış o çıkış! Dünya listelerini alt üst edip zirveye yerleşmeyi başardı!

Sonra birden bambaşka bir tarzda Tiryakinim'le bir çıktı ortaya, çıkış o çıkış! Dünya listelerini alt üst edip zirveye yerleşmeyi başardı!

Bu kadar popülerlik kendisini nazarlamış olacak ki geçtiğimiz günlerde de rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Bu kadar popülerlik kendisini nazarlamış olacak ki geçtiğimiz günlerde de rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Detaylar:

Şarkıcı bu kez de Hülya Avşar'ın YouTube programı olan "Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılarak Popstar'la ilgili soruları yanıtladı.

Şarkıcı bu kez de Hülya Avşar'ın YouTube programı olan "Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılarak Popstar'la ilgili soruları yanıtladı.
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Ünlü olmadan önce hayatta kalmak için her türlü işi yaptığını söyleyen Bayhan; komilik, bulaşıkçılık, seyyar satıcılık yapmış.

Ünlü olmadan önce hayatta kalmak için her türlü işi yaptığını söyleyen Bayhan; komilik, bulaşıkçılık, seyyar satıcılık yapmış.

Popstar'a katılma süreci ve yarışmada 3. oluşuyla ilgili ise şunları söyledi:

Popstar'a katılma süreci ve yarışmada 3. oluşuyla ilgili ise şunları söyledi:

'Askerden yeni gelmiştim. Aslında amacım yurt dışına gitmekti. Sonra bir gün sokakta bir televizyon buldum. Onu eve götürdüm tüpü bitmiş. Eski ahşap televizyonlardan... Televizyonu çalıştırdım Kanal D o zaman en iyi gösteren üç kanaldan biriydi... Reklamlarda 'Türkiye Popstar'ını arıyor' yazısını gördüm. 3 gün boyunca televizyonun gazı tamamen bitinceye kadar evden çıkmadım. Sadece Kanal D izliyorum. Daha başvurmamıştım. Televizyon sönünce radyoya döndüm. Radyodan şarkı sözleri yazmaya başladım. Son elemelere Antalya'da katıldım. Sonuna kadar gittim. Finalde 3'üncü oldum. Bilmediğim şeyler vardı. Her şeyi şarkı söylemekten ibaret zannediyordum ama öyle değilmiş. İletişimi oluşturana kadar zaman geçti.'

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