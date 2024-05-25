Son Günlerde Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Bayhan, Popstar'la İlgili İtirafta Bulundu!

'Askerden yeni gelmiştim. Aslında amacım yurt dışına gitmekti. Sonra bir gün sokakta bir televizyon buldum. Onu eve götürdüm tüpü bitmiş. Eski ahşap televizyonlardan... Televizyonu çalıştırdım Kanal D o zaman en iyi gösteren üç kanaldan biriydi... Reklamlarda 'Türkiye Popstar'ını arıyor' yazısını gördüm. 3 gün boyunca televizyonun gazı tamamen bitinceye kadar evden çıkmadım. Sadece Kanal D izliyorum. Daha başvurmamıştım. Televizyon sönünce radyoya döndüm. Radyodan şarkı sözleri yazmaya başladım. Son elemelere Antalya'da katıldım. Sonuna kadar gittim. Finalde 3'üncü oldum. Bilmediğim şeyler vardı. Her şeyi şarkı söylemekten ibaret zannediyordum ama öyle değilmiş. İletişimi oluşturana kadar zaman geçti.'