Bahar Dizisine Ünlü Bir Oyuncu Boşanma Avukatı Rolüyle Dahil Oldu!
Bahar Dizisine Ünlü Bir Oyuncu Boşanma Avukatı Rolüyle Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Son zamanların en çok izlenen dizisi 'Bahar'a, dizi ve sinema dünyasının başarılı ismi Bennu Yıldırımlar dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu bu haberin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı 'Bahar' dizisi televizyonda yayınlandığı her bölümüyle reyting rekorlarını adeta altüst ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çok sevilen bu medikal ve komedi dizisinin kadrosuna sinema ve dizi dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Bennu Yıldırımlar dahil oluyor.
Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı 'Bahar' dizisinde Yıldırımlar, avukat Ayhan Liberte karakterini canlandıracak.
Ayhan Liberte karakteri dizide Bahar'ın boşamaya çalışacak. Bakalım 11 Haziran'da sezon finali yapacak dizide bu süreçte neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz.
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