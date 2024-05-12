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Bahar'ın Doruk'undan Şaşırtan İtiraf: O Sahnelerin Çoğu Doğaçlamaymış!

Bahar'ın Doruk'undan Şaşırtan İtiraf: O Sahnelerin Çoğu Doğaçlamaymış!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
13.05.2024 - 02:04

TV ekranlarının en sevilen dizilerinden Bahar, 14 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Doğaçlama sahneleriyle izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran diziyle ilgili Doruk karakterine hayat veren Ege Erkal'dan şaşırtan itiraflar geldi.

Kaynak: https://twitter.com/garipbirisix/stat...
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Bir anda hayatımıza giren ve girdiği gibi renk katan Bahar, kısa süre sonra sezon finali yaparak izleyicisine bir süre veda edecek.

Bir anda hayatımıza giren ve girdiği gibi renk katan Bahar, kısa süre sonra sezon finali yaparak izleyicisine bir süre veda edecek.

Öfkeden deliye döndürse de sık sık güldüren Bahar'da birkaç doğaçlama sahne olduğunu daha önce öğrenmiştik.

Öfkeden deliye döndürse de sık sık güldüren Bahar'da birkaç doğaçlama sahne olduğunu daha önce öğrenmiştik.

O sahnelerden bazıları:

👇

Dizide Doruk karakterine hayat veren Ege Erkal, asistan odasında geçen pek çok sahnenin doğaçlama olduğunu dile getirdi.

Bu sahnede Doruk'un Timur'un söylediklerini taklit etmesi aslında tamamen doğaçlamaymış yani 😅

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