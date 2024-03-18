'Bahar' Dizisinde Demet Evgar'ın Doğaçlama Repliği Sonrası Kamera Arkasında Gülme Krizine Girdiler!

Ekranlara bahar gibi gelen Bahar dizisi, Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizide Bahar karakterinin Timur'a laf soktuğu sahnenin doğaçlama olduğu, akıllara kazınan repliğin Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Senaryoda olmayan bu repliği duyan oyuncular ise o an gülmekten kendilerini alamadı.