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'Bahar' Dizisinde Demet Evgar'ın Doğaçlama Repliği Sonrası Kamera Arkasında Gülme Krizine Girdiler!

'Bahar' Dizisinde Demet Evgar'ın Doğaçlama Repliği Sonrası Kamera Arkasında Gülme Krizine Girdiler!

Bahar Dizi
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.03.2024 - 18:27

Ekranlara bahar gibi gelen Bahar dizisi, Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizide Bahar karakterinin Timur'a laf soktuğu sahnenin doğaçlama olduğu, akıllara kazınan repliğin Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Senaryoda olmayan bu repliği duyan oyuncular ise o an gülmekten kendilerini alamadı.

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Ekranlara bahar gibi gelen 'Bahar' dizisini, izleyiciler her hafta gününün gelmesini iple çekiyor!

Ekranlara bahar gibi gelen 'Bahar' dizisini, izleyiciler her hafta gününün gelmesini iple çekiyor!

Dizinin sevilmesinde başarılı uyarlama, iyi yönetmen gibi birçok unsurun etkisi olsa da Demet Evgar'ın oyunculuğu bir ayrı hava katıyor.

Dizinin sevilmesinde başarılı uyarlama, iyi yönetmen gibi birçok unsurun etkisi olsa da Demet Evgar'ın oyunculuğu bir ayrı hava katıyor.

Bahar'ı hastaneden attırmak isteyen Timur'un sürekli başarısız olması ve Bahar'ın bir hastanın hayatını kurtarmasıyla ardından gelen o efsane replik herkesi gülme krizine boğmuştu.

Bahar'ı hastaneden attırmak isteyen Timur'un sürekli başarısız olması ve Bahar'ın bir hastanın hayatını kurtarmasıyla ardından gelen o efsane replik herkesi gülme krizine boğmuştu.

Çok sevilen 'N'oldu cerrahım?' sahnesinin kamera arkasında herkesin kendini tutamayıp izleyiciler gibi güldüğü görüldü!

Demet Evgar'ın da 'Ağzımdan kaçtı' dediği duyuluyor. ❤️😂

Demet Evgar'ın da 'Ağzımdan kaçtı' dediği duyuluyor. ❤️😂

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