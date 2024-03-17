Hiç Ayrılmamış Gibi Eski Sevgililerini Takip Etmeye Devam Eden Serenay Sarıkaya'nın Rahatlığı İmrendirdi
Hiç Ayrılmamış Gibi Eski Sevgililerini Takip Etmeye Devam Eden Serenay Sarıkaya'nın Rahatlığı İmrendirdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini Instagram hesabında takip etmeye devam etmesi, exlerini takipten çıkıp üstüne engel atanları şaşırttı!
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı tanıyanlar iyi bilir: Havalı olmak ondan sorulur!
Şimdilerde şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Sarıkaya, aşka inancını ve saygısını hiçbir zaman kaybetmedi.
Öyle ki, aşkları bitmiş olsa da Instagram'da hala eski sevgililerini takip etmeye devam etmesi dikkatleri çekti.
Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan güzel oyuncu, hala eski sevgililerini takip ediyor.
Sevgililerini ayrılığın 5. dakikasında takipten çıkarıp engelleyenler bu duruma bir hayli şaşırdı.
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Ancak Serenay Sarıkaya'nın böyle ufak tefek şeylere vakti olmadığı ortada. 😎
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