Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Beğendiği Seçim Gönderisi Hakkında İlk Açıklama
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Beğendiği Seçim Gönderisi Hakkında İlk Açıklama
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisiyle sevenlerini ekrana kilitleyen oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Twitter'da beğendiği seçim gönderisi hakkında açıklama yaptı.
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"Aşk 101", "Karagül" ve "Bir Litre Gözyaşı" gibi dizilerde adını duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu tanıyanlarınız vardır.
Kendisi şimdilerde daha önce birçok kez RTÜK yaptırımları ile karşı karşıya kalan "Kızıl Goncalar" dizisinde rol alıyor.
Ünlü oyuncu, herkes için oldukça tartışmalı bir karakter olan "Cüneyd" rolüne hayat veriyor.
Geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabında seçimle alakalı bir gönderiyi beğenen Yazıcıoğlu konuya açıklık getirdi.
İBB adayı Murat Kurum hakkındaki bir gönderiyi beğendiği fark edilen ünlü oyuncu ilk açıklamayı yine Twitter (X) hesabından yaptı.
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Yazıcıoğlu, "Haber tweetlerini okurken farkında olmadan bir gönderiyi beğenmişim" açıklamasında bulundu. 👇
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Hoca rolü kesmemiş, TRT’de padişah rolü bekliyor galiba :)
mertin görüşleri çevresi dolayısıyla hemen hemen belli de olduğu için bence yalan söylemiyor diye düşünüyorum