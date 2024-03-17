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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Beğendiği Seçim Gönderisi Hakkında İlk Açıklama

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Beğendiği Seçim Gönderisi Hakkında İlk Açıklama

Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 18:21

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisiyle sevenlerini ekrana kilitleyen oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Twitter'da beğendiği seçim gönderisi hakkında açıklama yaptı.

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"Aşk 101", "Karagül" ve "Bir Litre Gözyaşı" gibi dizilerde adını duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu tanıyanlarınız vardır.

"Aşk 101", "Karagül" ve "Bir Litre Gözyaşı" gibi dizilerde adını duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu tanıyanlarınız vardır.

Kendisi şimdilerde daha önce birçok kez RTÜK yaptırımları ile karşı karşıya kalan "Kızıl Goncalar" dizisinde rol alıyor.

Kendisi şimdilerde daha önce birçok kez RTÜK yaptırımları ile karşı karşıya kalan "Kızıl Goncalar" dizisinde rol alıyor.

Ünlü oyuncu, herkes için oldukça tartışmalı bir karakter olan "Cüneyd" rolüne hayat veriyor.

Ünlü oyuncu, herkes için oldukça tartışmalı bir karakter olan "Cüneyd" rolüne hayat veriyor.

Geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabında seçimle alakalı bir gönderiyi beğenen Yazıcıoğlu konuya açıklık getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabında seçimle alakalı bir gönderiyi beğenen Yazıcıoğlu konuya açıklık getirdi.

İBB adayı Murat Kurum hakkındaki bir gönderiyi beğendiği fark edilen ünlü oyuncu ilk açıklamayı yine Twitter (X) hesabından yaptı.

İBB adayı Murat Kurum hakkındaki bir gönderiyi beğendiği fark edilen ünlü oyuncu ilk açıklamayı yine Twitter (X) hesabından yaptı.
twitter.com
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Yazıcıoğlu, "Haber tweetlerini okurken farkında olmadan bir gönderiyi beğenmişim" açıklamasında bulundu. 👇

Yazıcıoğlu, "Haber tweetlerini okurken farkında olmadan bir gönderiyi beğenmişim" açıklamasında bulundu. 👇
twitter.com

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Charles Bukowski

Hoca rolü kesmemiş, TRT’de padişah rolü bekliyor galiba :)

arshisarun

mertin görüşleri çevresi dolayısıyla hemen hemen belli de olduğu için bence yalan söylemiyor diye düşünüyorum