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Ece Üner, Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş'ın 'Lüks Araba Anahtarı' Şiirine Fena Çıkıştı

Ece Üner, Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş'ın 'Lüks Araba Anahtarı' Şiirine Fena Çıkıştı

Ali Erbaş Ece Üner
Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 17:41

Daha önce yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş,en son lüks aracının anahtarına yazdığı şiirle çok konuşuldu. Söz konusu haberi sunarken Ece Üner yaptığı açıklamalarla bu duruma tepkisini gizlemedi.

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Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet eden Feyza Erbaş, en son lüks aracının anahtarına yazdığı şiir ile gündeme geldi.

Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet eden Feyza Erbaş, en son lüks aracının anahtarına yazdığı şiir ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaşan Erbaş, altına da şiirden hallice bir açıklama yazdı.

Sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaşan Erbaş, altına da şiirden hallice bir açıklama yazdı.

O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.

Detaylar:

Söz konusu haberi sunan Ece Üner ise sözünü sakınmayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu haberi sunan Ece Üner ise sözünü sakınmayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üner, "Sevgili babası sevgili Diyanet İşleri Başkanı vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf tavsiye etmekten herhalde elinde kalmamış olacak ki kızına sabır tavsiye edememiş sabırsız bir şekilde anahtarını arıyor" ifadelerini kullandı.

Üner, "Sevgili babası sevgili Diyanet İşleri Başkanı vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf tavsiye etmekten herhalde elinde kalmamış olacak ki kızına sabır tavsiye edememiş sabırsız bir şekilde anahtarını arıyor" ifadelerini kullandı.

"Çok ultra lüks arabanın anahtarı böyle bir şiir yazıyor önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye... Allah'ım bu arada ben Allah'ımın A'sını ben küçük yazsam yani herhalde yaşatmazsınız yani öyle söyleyeyim..."

"Çok ultra lüks arabanın anahtarı böyle bir şiir yazıyor önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye... Allah'ım bu arada ben Allah'ımın A'sını ben küçük yazsam yani herhalde yaşatmazsınız yani öyle söyleyeyim..."
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Şiiri okuyarak hikaye paylaşımı ekrana yansıtan Üner, "Hani halkın sesi hakkın sesi diyerek iktidara gelip ondan sonra hem halkın sesine hem hakkın sesine bu kadar sağar olmak nasıl olabiliyor bu kadar halktan kopuk olmak nasıl olabiliyor?" sözleriyle sitem etti.

Şiiri okuyarak hikaye paylaşımı ekrana yansıtan Üner, "Hani halkın sesi hakkın sesi diyerek iktidara gelip ondan sonra hem halkın sesine hem hakkın sesine bu kadar sağar olmak nasıl olabiliyor bu kadar halktan kopuk olmak nasıl olabiliyor?" sözleriyle sitem etti.

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