Ece Üner, Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş'ın 'Lüks Araba Anahtarı' Şiirine Fena Çıkıştı
Ece Üner, Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş'ın 'Lüks Araba Anahtarı' Şiirine Fena Çıkıştı
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Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet eden Feyza Erbaş, en son lüks aracının anahtarına yazdığı şiir ile gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaşan Erbaş, altına da şiirden hallice bir açıklama yazdı.
Söz konusu haberi sunan Ece Üner ise sözünü sakınmayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Üner, "Sevgili babası sevgili Diyanet İşleri Başkanı vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf tavsiye etmekten herhalde elinde kalmamış olacak ki kızına sabır tavsiye edememiş sabırsız bir şekilde anahtarını arıyor" ifadelerini kullandı.
"Çok ultra lüks arabanın anahtarı böyle bir şiir yazıyor önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye... Allah'ım bu arada ben Allah'ımın A'sını ben küçük yazsam yani herhalde yaşatmazsınız yani öyle söyleyeyim..."
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Şiiri okuyarak hikaye paylaşımı ekrana yansıtan Üner, "Hani halkın sesi hakkın sesi diyerek iktidara gelip ondan sonra hem halkın sesine hem hakkın sesine bu kadar sağar olmak nasıl olabiliyor bu kadar halktan kopuk olmak nasıl olabiliyor?" sözleriyle sitem etti.
O anlar:
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