Valilikten Açıklama: İmamoğlu'na Kur'an Sallayan Kadın Suç Makinesi Çıktı
Valilikten Açıklama: İmamoğlu'na Kur'an Sallayan Kadın Suç Makinesi Çıktı
İstanbul Valiliği, Kur'an-ı Kerim ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden kadına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Valiliğin açıklamasında, yurttaşın birden fazla suçtan soruşturma dosyalarının bulunduğu ve 2022'de bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabının açılışında bir konuşma yaptı.
İmamoğlu’nun konuşmasının bir bölümünde, elindeki Kur'an-ı Kerim’i kaldıran yaşlı bir kadın “Başkanım bakar mısınız? Elimde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an sizi çarpacak. Yalancı” diye bağırmaya başladı. Provokatif eyleme, alanı dolduran vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.
İmamoğlu ise “Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Elinde Kur’an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona, ne diyeyim” dedi.
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nu protesto eden kadınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde (B.K) adlı şahsın 'Tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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