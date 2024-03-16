Valilikten Açıklama: İmamoğlu'na Kur'an Sallayan Kadın Suç Makinesi Çıktı

İstanbul Valiliği, Kur'an-ı Kerim ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden kadına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Valiliğin açıklamasında, yurttaşın birden fazla suçtan soruşturma dosyalarının bulunduğu ve 2022'de bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı.