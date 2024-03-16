Yok mu Arttıran? Turgut Altınok Yeni Vaadini Açıkladı: 'Ulaşımı Ücretsiz Yapacağız'

''31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. İsterseniz dolmuşlara bineceksiniz, isterseniz özel halk otobüsüne, isterseniz metroya, isterseniz belediye otobüslerine hangisine binerseniz binin saat mevhumu yok. Her saat sınırsız. Ulaşım, emeklilerimize ücretsiz olacak. Büyükşehir'in bin lira verdiği emeklilere 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan’da hesaplarda. '400 lira et parası' diyor, 2500 liraya çıkaracağız. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna çikolata alsın, isteyen buradaki mağazalarımızdan ayakkabı alsın, bot alsın. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Doğal gaz desteğini de 100 liradan 500 liraya çıkaracağız. Üniversite öğrencilerimize de 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak. Elektrikli otobüsler alacağız.'