Yok mu Arttıran? Turgut Altınok Yeni Vaadini Açıkladı: 'Ulaşımı Ücretsiz Yapacağız'
Yok mu Arttıran? Turgut Altınok Yeni Vaadini Açıkladı: 'Ulaşımı Ücretsiz Yapacağız'
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Dün sosyal medya hesabından malvarlığını açıklayan ve gündem olan Turgut Altınok, '31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız' dedi.
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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime 15 gün kala, Keçiören Seçim Ofisi açılışına katılan Turgut Altınok, burada seçim vaadini açıkladı.
Seçim çalışmaları kapsamında Kuşcağız Mahallesi'nde Keçiören Seçim Ofisi açılışına katılan Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ı yüklendi. "Keçiören’de, Kuşcağız’da var mı dikili ağacı? Yavaş’ın dikili ağacı yok. Her sokağında Altınok’un eseri var. Gecekonduydu Kuşcağız biliyorsunuz. İnşallah 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 109’uncu yıl dönümünde Atatürk Cumhuriyet Kulesi’ni açacağız'' diyen Altınok sözlerine şöyle devam etti:
''Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecek. 'İştir kişinin aynası lafa bakılmaz' diyor Ziya Paşa. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tabii bir taraftan da Keçiören'e abadı ihya edeceğiz. Bir taraftan da Ankara'nın ulaşım problemi var. Otobüslere binebiliyor muyuz? Binsek bile balık istifi gibi mi? Kanalizasyon problemi var mı? Ankara'nın en önemli meselelerinden bir tanesi kanal problemi. Kanal medeniyettir. Olmazsa olmazdır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı ara sıra hatırlıyor, seçimden seçime hatırlıyor. 5 yıldır gelmemiş, şimdi 5 yıl sonra buralara geliyor. Eserin yok, hizmetin yok. Verdiğin sözleri yerine getirmemişsin. İnsan gelirken bir yüzle gelir. Der ki '100 tane söz verdim; ama 30 tanesini yaptım' Az laf çok işti değil mi? İşi yok ki lafı olsun."
Su fiyatlarını es geçmeyen Turgut Altınok, "'Suyu ucuzlatacağım' derken Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız'' dedi.
''Üniversite öğrencilerimize de 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak'' diyen Turgut Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
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