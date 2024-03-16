Mal Varlığı Açıklaması Gündem Olan Turgut Altınok: “Sütte Leke Var Bende Yok”

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ısrarlı çağrılar sonrasında mal varlığını açıklamıştı. Altınok’un, özellikle Ankara’da geniş arsa ve tarlalara sahip olması sosyal medyada gündem olurken, Altınok mal varlığının “tamamen helal” olduğunu ifade etti.