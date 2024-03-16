Mal Varlığı Açıklaması Gündem Olan Turgut Altınok: “Sütte Leke Var Bende Yok”
Mal Varlığı Açıklaması Gündem Olan Turgut Altınok: “Sütte Leke Var Bende Yok”
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ısrarlı çağrılar sonrasında mal varlığını açıklamıştı. Altınok’un, özellikle Ankara’da geniş arsa ve tarlalara sahip olması sosyal medyada gündem olurken, Altınok mal varlığının “tamamen helal” olduğunu ifade etti.
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ABB adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş’tan sonra mal varlığını açıklamıştı.
Kırşehir Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Turgut Altınok, mal varlığı ile ilgili yapılan paylaşımlara cevap verdi.
"Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı. Zaten biz '3608 Sayılı Yasa' ile beyanda bulunmak zorundayız. Dolayısıyla herkes 'belediye başkanı olmadan önceki' mal varlığını açıklasın. Ondan sonra da 'gömü buldum, padişah torunuydum' biz de öyle bir şey yok.”
“20 yıl belediye başkanlığım var. 20 yıl belediyeden bir kuruş almadım. Seyahat param dahi yoktur. Görev anlayışıyla çalıştık. Bağıranlar, çağıranlar kendilerinden şüphe duyuyorlar ki sütte leke var, bende leke yok."
Turgut Altınok'un mal varlığı ile ilgili bazı paylaşımlar şu şekilde 👇
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