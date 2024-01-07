Turgut Altınok Kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Turgut Altınok Kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği günlerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da gündeme gelen isimlerden biri oldu. Kulislerde, AK Parti Ankara Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları yer alan Turgut Altınok'un siyasi kariyeri ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, Turgut Altınok'un mesleği ve siyasi kariyeri...
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Turgut Altınok Kimdir?
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Siyasi Kariyeri
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