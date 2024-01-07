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Turgut Altınok Kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Turgut Altınok Kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

AK Parti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.01.2024 - 10:43

Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği günlerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da gündeme gelen isimlerden biri oldu. Kulislerde, AK Parti Ankara Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları yer alan Turgut Altınok'un siyasi kariyeri ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, Turgut Altınok'un mesleği ve siyasi kariyeri...

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Turgut Altınok Kimdir?

Turgut Altınok Kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Altınok, ilköğretimi Keçiören Fevzi Altıoğlu İlkokulunda tamamladı. Keçiören Kalaba Lisesi'ndeki eğitimi tamamladık sonra yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yaptı. 

Turgut Altınok, Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından 'Fahri Doktor' unvanına layık görüldü. Daha sonra Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisi ile birlikte profesör oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Siyasi Kariyeri

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Siyasi Kariyeri

Turgut Altınok, siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda başladı. Asıl mesleği avukatlık olan Altınok, henüz 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı ve Merkez Yönetme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı olduğunda 28 yaşındaydı. 

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı adayı oldu ve seçildi. 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş sürecinde de içerisinde bulunduğu AK Parti'den Keçiören Beledeye Başkanı adayı oldu ve seçildi. 

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1994 yılından beri belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Turgut Altınok Aile Yaşamı

Turgut Altınok Aile Yaşamı

Turgut Altınok, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

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