Turgut Altınok Kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Turgut Altınok, siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda başladı. Asıl mesleği avukatlık olan Altınok, henüz 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı ve Merkez Yönetme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı olduğunda 28 yaşındaydı.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı adayı oldu ve seçildi. 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş sürecinde de içerisinde bulunduğu AK Parti'den Keçiören Beledeye Başkanı adayı oldu ve seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1994 yılından beri belediye başkanı olarak görev yapıyor.