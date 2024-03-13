Mansur Yavaş Malvarlığını Açıkladı: AK Partili Turgut Altınok da: ''Hepsi Allah’ın, Biz Emanetçiyiz'' Dedi

''__Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye’de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi’dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir’in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık’ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara’dan çocuklar Keçiören’e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz. Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra’dan ev aldım. Londra’da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Londra’da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra’da kimin evi varsa ona sorun. Altınok’un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra’dan ev aldın mı, alabildin mi?.'