Mansur Yavaş Malvarlığını Açıkladı: AK Partili Turgut Altınok da: ''Hepsi Allah’ın, Biz Emanetçiyiz'' Dedi
Mansur Yavaş Malvarlığını Açıkladı: AK Partili Turgut Altınok da: ''Hepsi Allah’ın, Biz Emanetçiyiz'' Dedi
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın malvarlığını açıklaması sonrası gözler Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a çevrildi. Altınok, malvarlığına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.
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Altınok'un "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçiyiz. Londra’da kimin evi varsa ona sorun" demesi dikkat çekti.
31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere günler kala, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın rakibi olan AK Partili Turgut Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması geldi.
Bir canlı yayına katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un malvarlığıyla ilgili sözleri gündem oldu.
Altınok, "Rakibiniz Sayın Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Şu ana kadar sizden malvarlığına ilişkin bir beyan olmadı. Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Bunun seçim kampanyasında size negatif etkisi olacağını değerlendiriyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
“94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı malvarlığını verirler. Malvarlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur.''
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''Londra'da kimin evi varsa bu soruyu ona sorun'' diyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
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