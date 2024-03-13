Saldırı! Zafer Partisi'nin Seçim Çadırını Ateşe Verdiler: Ümit Özdağ'dan Açıklama Geldi
Saldırı! Zafer Partisi'nin Seçim Çadırını Ateşe Verdiler: Ümit Özdağ'dan Açıklama Geldi
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Zafer Partisi'ne ait seçim çadırı, kimliğini belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Çadır kullanılamaz hale geldi.
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Saldırıya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçim için geri sayım başladı. Adaylar gece gündüz demeden çalışmaya devam ederken, feci bir olay oldu. Zafer Partisi'nin İstanbul Kartal'da bulunan seçim çadırına saldırı düzenlendi.
Henüz kimliğini tespit edilemeyen bir grup, çadırı yakarak büyük maddi zararın oluşmasına neden oldu.
Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biliyorum ama zamanı var..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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