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Saldırı! Zafer Partisi'nin Seçim Çadırını Ateşe Verdiler: Ümit Özdağ'dan Açıklama Geldi

Saldırı! Zafer Partisi'nin Seçim Çadırını Ateşe Verdiler: Ümit Özdağ'dan Açıklama Geldi

Ümit Özdağ Zafer Partisi seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 07:52

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Zafer Partisi'ne ait seçim çadırı, kimliğini belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Çadır kullanılamaz hale geldi.

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Saldırıya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçim için geri sayım başladı. Adaylar gece gündüz demeden çalışmaya devam ederken, feci bir olay oldu. Zafer Partisi'nin İstanbul Kartal'da bulunan seçim çadırına saldırı düzenlendi.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçim için geri sayım başladı. Adaylar gece gündüz demeden çalışmaya devam ederken, feci bir olay oldu. Zafer Partisi'nin İstanbul Kartal'da bulunan seçim çadırına saldırı düzenlendi.

Henüz kimliğini tespit edilemeyen bir grup, çadırı yakarak büyük maddi zararın oluşmasına neden oldu.

Henüz kimliğini tespit edilemeyen bir grup, çadırı yakarak büyük maddi zararın oluşmasına neden oldu.

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biliyorum ama zamanı var..." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biliyorum ama zamanı var..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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