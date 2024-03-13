Üç Suç Örgütü Daha Çökertildi! İki Milyar Liralık Baskın: Şenerler, Avcılar, Karalar...

7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği anlaşıldı.