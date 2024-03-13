Üç Suç Örgütü Daha Çökertildi! İki Milyar Liralık Baskın: Şenerler, Avcılar, Karalar...
Üç Suç Örgütü Daha Çökertildi! İki Milyar Liralık Baskın: Şenerler, Avcılar, Karalar...
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-11 operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Ayrıca yapılan operasyonda suç örgütlerinin yürüttükleri faaliyetlerle iki milyar lira elde ettiği tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
Operasyona ilişkin görüntüler:
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