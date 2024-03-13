Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Son Seçimim' Dedi: Fatih Portakal, Erken Seçim İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim' demesi ortalığı biraz karıştırdı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan bir hamle geldi.