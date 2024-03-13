Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Son Seçimim' Dedi: Fatih Portakal, Erken Seçim İçin Tarih Verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Son Seçimim' Dedi: Fatih Portakal, Erken Seçim İçin Tarih Verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim' demesi ortalığı biraz karıştırdı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan bir hamle geldi.
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Gazeteci Fatih Portakal, erken seçime ilişkin canlı yayında tarih verdi.
Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" dedi. Bozdağ'ın bu açıklaması yeni bir tartışmanın çıkmasına neden oldu.
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Partili Bekir Bozdağı'ın açıklamalarını değerlendirdi. Fatih Portakal, canlı yayında erken seçim için tarih verdi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kelime oyunu yaptı aslında'' diyen Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti: ''Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, "Yasanın verdiği yetkiyle benim son seçimim" diyor. 2028'e kadar giderse katılamayacak, Anayasa değişikliği söz konusu olmazsa... Bir kelime oyunu, bırakmak da istemiyor. Dünyada bir Putin bir Erdoğan bir Aliyev bir de Türkmenistan mı dedik. Dünyada 4-5 tane lider var ama sandıkla geliyorlar yapacak başka bir şey yok.''
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''Şunu yapacaklar, şimdiden söylüyorum, büyük ihtimalle 2027 yılında işi Meclis'e havale edecekler. Erdoğan seçime götürürse Anayasa'ya göre kendisi tekrardan aday olamıyor. Adalet Bakanı da 'Meclis seçime götürürse...' dedi. Cevdet Yılmaz '2026 yılında enflasyonu tek haneye getireceğiz' dedi. Şimdi tüm gayret onun için, kağıt üstünde onu bir türlü yaparlar. Meclis aritmetiği ortada 2027'de 360 milletvekili bulunursa 'Arkadaşlar erken seçime gidiyoruz' denilebilir. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 313 yapıyor. 47 vekile ihtiyaç var. 38 vekili olan İYİ Parti'yi yanına alabilir mi, bence alabilir bundan sonraki hedef o olacak. YRP destek verir mi, 4 de orada var, etti 42. 5 üyeye daha ihtiyaç var. Saymadığımız partiler de var, 2027'de seçime hazır olun."
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