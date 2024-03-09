KONDA Son İstanbul Seçim Anketini Açıkladı: Fark 7 Puan
KONDA Son İstanbul Seçim Anketini Açıkladı: Fark 7 Puan
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime 22 gün kaldı. Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA Araştırma'nın anketine göre, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında 7 puan fark olduğu görüldü.
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KONDA araştırma kuruluşunun "KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi" abonelerine gönderdiği 31 Mart'ta yapılacak İstanbul yerel seçimine ilişkin son kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı.
2-3 Mart 2024 tarihlerinde 135 mahallede 2 bin 489 kişiyle yüz yüze görüşülen ankette, 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.
Katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercihlerini kimden yana kullanacakları sorulan ankete göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Murat Kurum'un oy oranları şöyle:
Kararsızlar dağıtılmadan
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra
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Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise,
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