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KONDA Son İstanbul Seçim Anketini Açıkladı: Fark 7 Puan

KONDA Son İstanbul Seçim Anketini Açıkladı: Fark 7 Puan

Ekrem İmamoğlu Seçim Anketi konda
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 16:44

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime 22 gün kaldı. Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA Araştırma'nın anketine göre, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında 7 puan fark olduğu görüldü.

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KONDA araştırma kuruluşunun "KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi" abonelerine gönderdiği 31 Mart'ta yapılacak İstanbul yerel seçimine ilişkin son kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı.

KONDA araştırma kuruluşunun "KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi" abonelerine gönderdiği 31 Mart'ta yapılacak İstanbul yerel seçimine ilişkin son kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı.

2-3 Mart 2024 tarihlerinde 135 mahallede 2 bin 489 kişiyle yüz yüze görüşülen ankette, 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

2-3 Mart 2024 tarihlerinde 135 mahallede 2 bin 489 kişiyle yüz yüze görüşülen ankette, 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercihlerini kimden yana kullanacakları sorulan ankete göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Murat Kurum'un oy oranları şöyle:

Katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercihlerini kimden yana kullanacakları sorulan ankete göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Murat Kurum'un oy oranları şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan

Kararsızlar dağıtılmadan

Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin yüzdesi 38,2.

Tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklar ise yüzde 32,2.

Kararsızların oranı 6 olurken, Diğer yanıtını verenlerin oranı yüzde 12,5 çıktı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Ekrem İmamoğlu yüzde 46,1,

Murat Kurum yüzde 38,8 oldu.

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Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise,

Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise,

Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 46,

Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 38,9 olarak ölçüldü.

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