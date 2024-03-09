Bilal Erdoğan'dan, Babası Erdoğan'a Hediye: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıllar Sonra ’One Minute’ Çıkışı
Bilal Erdoğan'dan, Babası Erdoğan'a Hediye: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıllar Sonra ’One Minute’ Çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada, ''Bu seçim benim son seçimim'' sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklama sonrası tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Bugün İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan tarafından hediye takdim edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsam bugün de aynı yerde dimdik durmaktayım" ifadelerini kullandı.
Bölgeye gönderdirilen insani yardımların toplamının 40 bin tona yaklaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kızılayımıza ait 3 bin tonluk bir yardım gemisi daha yarın El Ariş'e ulaşıyor. Netanyahu yönetimi günümüzün Nazileri olarak, isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun ve diğer canilerin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının sonunda, oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.
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