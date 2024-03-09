Bilal Erdoğan'dan, Babası Erdoğan'a Hediye: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıllar Sonra ’One Minute’ Çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada, ''Bu seçim benim son seçimim'' sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklama sonrası tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Bugün İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan tarafından hediye takdim edildi.