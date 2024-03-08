Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Beklenmedik Çıkış: ''Bu Seçim Benim İçin Bir Final''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak' dedi.