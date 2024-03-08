Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Beklenmedik Çıkış: ''Bu Seçim Benim İçin Bir Final''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Beklenmedik Çıkış: ''Bu Seçim Benim İçin Bir Final''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.
Çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler, beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."
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