Ortalık Karıştı! Harry Potter'ın Dumbledore'uydu: Michael Gambon'un Vasiyeti Ortaya Çıktı
Ortalık Karıştı! Harry Potter'ın Dumbledore'uydu: Michael Gambon'un Vasiyeti Ortaya Çıktı
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren 82 yaşındaki İrlandalı oyuncu Michael Gambon, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Merakla beklenen haber geldi. Ünlü oyuncunun vasiyeti açıklandı.
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Ünlü oyuncunun servetini sevgilisine ve çocuklarına değil, 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktığı ortaya çıktı.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dünya çapınca bir ün kazandı.
Bununla kalmadı ve hayatımızın unutulmaz filmleri arasına girmeyi başardı. Dünyanın en ünlü serilerinden olan Harry Potter'da Albus Dumbledore karakterine hayat veren İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon herkes tarafından çok sevildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında 82 yaşındaki İrlandalı oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.
"Sir" ünvanlı, İrlandalı oyuncunun vasiyeti 5 Mart Salı günü açıklandı. Daily Mail'in eriştiği üç sayfalık belgede, Gambon'un; uzun süredir kız arkadaşı olan Philipa Hart'a hiçbir şey bırakılmadığı ortaya çıktı.
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Set tasarımcısı olan Philipa Hart, Michael Gambon'la 2000'de "Longitude"un çekimleri sırasında tanışmış ve çiftin 17 yaşındaki Tom ve 15 yaşındaki William adında iki çocukları olmuştu.
Michael Gambon, 2016'da vasiyetini hazırlayarak eşi Anne Miller ve 60 yaşındaki oğulları Fergus'u belgenin vasileri olarak belirlemişti. Eşinin kendisinden önce ölmesi halinde 1 milyon 465 bin 882 sterlinlik (yaklaşık 59,5 milyon TL) servetinin tamamının oğlu Fergus'a kalması yönünde düzenlemeler yapmıştı.
Vasiyete göre; Gambon'un Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakıldı.
Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediği de ortaya çıktı.
Sekiz bölümden oluşan Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.
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Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.
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