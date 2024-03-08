Mardin'de Feci Olay! Adliye Önünde Silahlı Çatışma: 2’si Polis 10 Yaralı
Mardin'de Feci Olay! Adliye Önünde Silahlı Çatışma: 2’si Polis 10 Yaralı
Mardin’de husumetli olan iki grup arasında adliye önünde silahlı silahlı ve bıçaklı tartışma çıktı. Olayda 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
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Mardin Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi. Yaralılardan H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.
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kalaşnikoflarla daha etkili sonuç alırsınız,benim tercihim mg3
ya da RPG-7 ile 😁
Dogu’da normal bu olaylar
Allah Polisimizi Askerimizi korusun.