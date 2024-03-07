Nevşehir'de Feci Olay! Ruhsatsız Klinikte Korkunç Ölüm: Ozon Tedavisi Görüyordu
Nevşehir'de Feci Olay! Ruhsatsız Klinikte Korkunç Ölüm: Ozon Tedavisi Görüyordu
Nevşehir'de feci bir olay yaşandı. Ozon tedavisi gördüğü özel klinikte fenalaşan iki çocuk annesi Eda Özen hastanede yaşamını yitirmişti. Özen'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
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İki çocuk annesi Özen'in cenazesi, dün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilirken, Eda Özen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan kliniğin hekimi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir'de Ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden ve tedavi sırasında fenalaşan 36 yaşındaki Eda Özen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B'nin emniyette işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.B., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Eda Özen, klinikte fenalaşınca ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alınmıştı. B.B'nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp açtığı özel klinik, henüz ruhsat başvurusunda bulunulmadığından yetkililerce mühürlenmişti.
İki çocuk annesi Özen'in cenazesi, dün Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilmişti.
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