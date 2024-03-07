Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a Sürpriz Ödül: Yılın Çifti Seçildiler
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a Sürpriz Ödül: Yılın Çifti Seçildiler
Ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'a sürpriz ödül verildi. Bir üniversitenin öğrencileri tarafından 'Yılın Çifti' seçildiler.
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Ödül töreninde konuşan Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'a ise övgüler yağdırdı.
Defalarca kez ayrılan ve yine barışan çift 2018 yılında sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Nikah şahitlerinden biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Emine Erdoğan da davetli olarak katılmıştı.
2018'de evlenen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti; bir üniversitenin öğrencileri tarafından 'Yılın Çifti' seçildi.
Ödül törenine katılan ve her hallerinden mutlu oldukları görülen çift, duygularını şöyle dile getirdiler; "Gurur duyduğumuz bir gece. Çok çok kıymetli bizim için. Yılın çifti ödülünü aldık. Çok sempatik bir ödül oldu. Bizim hayatımızda evimizde çok güzel bir mutluluk var. Mutlu bir aileyiz biz. Bizim hayatımızdaki iyi şeyleri görüyor olabilmeleri bizi ekstra mutlu etti."
Ünlü futbolcu Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'a ise övgüler yağdırdı.
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"Çok güzel bir eşe sahibim'' diyen Arda Turan sözlerine şöyle devam etti: ''Bu evliliğin mimarı Aslıhan'dır. Çok zor günlerden geçtik ama her zaman yanımdadır. Muhteşem de iki çocuk verdi bana."
Arda Turan mutfakta kötü olduğunu ancak ailenin diğer üyelerinin ise yemek yapmak konusunda çok olduklarının altını çizdi.
Kayınpederinin çok güzel yemek yaptığını söyleyen Arda Turan, ''Bir kere Aslıhan ile küsken gireyim de bir yumurta yapayım dedim. Aslıhan da beni kameradan izlemiş her yer darmadağın oldu. Öyle bir yeteneğim yok. Ben hayatta bilmediğim şeylere karışmam. Bugüne kadar herkes benim işime karıştı ama ben karışmam, bilene bırakırım. Eşim ve ailem harika yemekler yapıyor ben de yiyorum, sofrada iyiyimdir güzel yerim" dedi.
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