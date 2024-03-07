Ahmet Hakan'dan Cumhur İttifakı'na Tavsiye: “Erdoğan Sahaya İnmeli”
Ahmet Hakan'dan Cumhur İttifakı'na Tavsiye: “Erdoğan Sahaya İnmeli”
Murat Kurum’un rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında etkili olamadığını iddia eden gazeteci Ahmet Hakan, Cumhur İttifakı’na tavsiyede bulundu. Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da sahaya inmesi ve ilçe ilçe mitingler yapması gerektiğinin altını çizdi.
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Annelikle izah edilecek bir şey değil ki bu' başlıklı yazısında İstanbul'daki son duruma ilişkin gözlemlerini paylaştı. 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kaldı.
Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un İBB Başkanı olan rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında etkisiz olduğunu iddia eden gazeteci Ahmet Hakan, bundan üç ay önce “Erdoğan, İstanbul seçimlerinde sahaya çıkmalı mı?” sorusuna “Hiç karışmasa daha iyi olur” cevabı vereceğini ancak gelinen “başa baş” noktada farklı düşündüğünü açıkça söyledi. Neler düşündüğünü söylemek kalmayan gazeteci Ahmet Hakan, Cumhur İttifakı’na tavsiyelerde de bulundu.
“Erdoğan, İstanbul’da sahaya inmeli” diyen gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı’nın ilçe ilçe, semt semt mitingler yapması, Karadenizliliğini konuşturması, AK Parti’den kaçacak oylara engel olması gerektiğini de vurguladı.
Erdoğan’ın “seçim kazanma deneyimini devreye sokmasını” öneren Ahmet Hakan, AK Parti seçmeninin konsolide olmadığına da dikkat çekti.
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