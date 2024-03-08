Yazar Eylem Tok'un Oğlu, Ölümlü Kazaya Karışmıştı! Olayda Yeni Gelişme: ABD'ye Nasıl Kaçtılar?

Patronlar Dünyası'ndan Feramuz Erdin, ''Birçok ülke ile kolluk özelinde yardımlaşma imkânı mevcuttur. Mısır makamları ile anında irtibata geçilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış olan firarilerin yakalanması sağlanabilirdi. Bire bir ilişkilerin kurulmadığı durumlarda da İnterpol kanalları üzerinden acil Difüzyon belgesi düzenlenerek yine o kişiler yakalanabilirdi. Adli dosya akabinde diplomatik kanallardan gönderilirdi'' diye yazdı.