Yazar Eylem Tok'un Oğlu, Ölümlü Kazaya Karışmıştı! Olayda Yeni Gelişme: ABD'ye Nasıl Kaçtılar?
Yazar Eylem Tok'un Oğlu, Ölümlü Kazaya Karışmıştı! Olayda Yeni Gelişme: ABD'ye Nasıl Kaçtılar?
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıktı. Bu olay sonrası haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilerin nasıl ABD'ye gittikleri merak konusu oldu.
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Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.
O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
Kazadan sonra sürücü Timur Cihantimur’un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantimur’u alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Havalimanı’ndan Mısır ülkesine çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde T.C. hakkında ‘bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan, şüpheli E.T. hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir” denilmişti.
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Yazar Eylem Tok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama sonrası Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek yerine başka bir yere kaçmayı tercih etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok'un, bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu T.C.’yi Mısır'dan ABD'ye götürdüğünü duyurdu.
Haklarına yakalama kararı çıkartılan Eylem Tok ile oğlunun Mısır'dan ABD'ye nasıl kaçtığı merak konusu oldu. Bunun üzerine Patronlar Dünyası'ndan Feramuz Erdin, kırmızı bülten detayına dikkat çekti.
Timur Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğuna dikkat çeken gazeteci Feramuz Erdin, ''Kırmızı Bülten İnterpol içinde çeşitli prosedürleri olan daha uzun bir süreçtir. “Uluslararası yakalama müzekkeresi” olarak İnterpol’e bağlı tüm ülkelerde infaz edilmek zorundadır. Difüzyon ise kişinin bulunduğu öğrenilen ülke ile doğrudan irtibata geçmeyi mümkün kılan daha pratik bir süreçtir. Bu olay özelinde Mısır’a kaçtıkları belli olan anne ve oğul için Difüzyon seçeneğine neden başvurulmadığı netliğe kavuşturulmalıdır'' ifadelerini kullandı.
ABD'deki yargılama sistemine de değinen gazeteci Feramuz Erdin, ''Timur ABD vatandaşı olduğu için dosyasının ABD’ye iletilerek oradaki mahkemelerde yargılanması bir başka seçenektir. ABD’de yargılansalar dahi alacakları cezanın üst sınırı Türk ceza hukukunun ön gördüğü cezadan fazla olamayacaktır. Ancak hüküm giymeleri durumunda infaz hukuku açısından ABD’deki süreç anne – oğul açısından daha sıkıntılı olabilecektir. Anne Eylem Tok eğer ABD vatandaşı değilse onun iadesi söz konusu olabilir'' diye belirtti.
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