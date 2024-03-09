Beşiktaş Divan Kurulu Resmen Açıkladı: Toplam Borç Belli Oldu
Beşiktaş Divan Kurulu Resmen Açıkladı: Toplam Borç Belli Oldu
Beşiktaş Divan Kurulu, resmen açıkladı. Kulübün borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı.
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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı.
Divan Kurulu toplantısı, Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4. sırada yer aldı. Trabzonspor’la aynı puanda yer alan Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar son 5 karşılaşmasında ise 3 kez kazandı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Fernando Santos’un öğrencileri kalesinde ise 32 gol gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dün oynanan tek müsabakayla başladı.
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