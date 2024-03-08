Dünya Kadınlar Günü’nde Bir İlk: Millî Savunma Bakanı Güler’in Eşi Demet Güler, Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Tüm yurt genelinde kadınlar, eylemler düzenledi. Hep bir ağızdan aynı dilekte bulunan kadınlar şiddetin son bulması için haykırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşi Demet Güler ise beraberindeki heyetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti.