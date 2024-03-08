Dünya Kadınlar Günü’nde Bir İlk: Millî Savunma Bakanı Güler’in Eşi Demet Güler, Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Dünya Kadınlar Günü’nde Bir İlk: Millî Savunma Bakanı Güler’in Eşi Demet Güler, Anıtkabir’i Ziyaret Etti
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Ziyarette bir ilk yaşanadı. İlk defa tören kıtasının tamamı kadın askerlerden oluştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
Demet Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı’nın, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma bakan yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende çelengi kadın subay ve astsubaylar tutarken, tören subaylığını da kadın askerler yaptı.
Demet Güler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.
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Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan Demet Güler ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Demet Güler özetle deftere şunları yazdı:
"Aziz Atam, engin ufkun ve ortaya koyduğun ilkeler doğrultusunda önemli haklar elde eden kadınlarımız; bu kazanımları neticesinde, bugün hayatın her alanındaki başarılarıyla kendilerinden övgüyle söz ettirmekte, ülkemizin gurur kaynağı olmaktadırlar. Türk kadınları olarak bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima minnet şükran borçluyuz."
Güler ve beraberindeki heyetin Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi.
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