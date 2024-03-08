Borusan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Dikkat Çeken Rapor: ''Eğitim Seviyesi Arttıkça Algı Değişiyor''
Borusan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Dikkat Çeken Rapor: ''Eğitim Seviyesi Arttıkça Algı Değişiyor''
Borusan Holding, 8 Mart Kadınlar Günü dolasıyla karşımıza dikkat çeken bir rapor ile çıktı. KONDA işbirliğiyle hazırladığı Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu’nu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştı. Rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği odağındaki başlıklarda 10 yıllık değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 10 yıllık süreçte ön yargılar azalırken eğitim seviyesi arttıkça algıların değiştiğine dikkat çekildi.
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Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu, 77 ilin merkezler dahil 379 farklı ilçesinde yaşamakta olan 18 yaş ve üzeri, bin 284’ü kadın bin 266’sı erkek olmak üzere toplam 2 bin 550 katılımcıyla, KONDA Aracılı Panel yöntemi kullanılarak yapıldı.
Araştırma, “Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır” yargısını doğru bulanların oranının 10 yıl önceye kıyasla azaldığını gösterirken, 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı bu yargıyı doğru bulduğunu, günümüzde ise bu oranın yüzde 48 olduğu görüldü.Bu ifadeye katılmayanların oranında da yüzde 15 oranında artış yaşandığı ortaya çıktı.
Raporda, 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında “Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur” yargısını yanlış bulanların oranının yüzde 46’dan 56’ya yükseldiği görülürken, yaş dağılımına bakıldığında 10 yıl önce bu yargıyı yanlış bulanların oranı sadece 18-22 yaş grubundakilerde yarıdan fazla olduğu, günümüzde ise her yaş grubunda bu yargıyı yanlış bulanların oranı yarıdan fazla olduğu dikkat çekti.
Raporda, 10 yıl önce “Kadınlar doğaları gereği iyi yönetici olamazlar” yargısını toplumun yüzde 23’ü doğru bulurken, günümüzde bu oranın yüzde 10 olduğu görüldü. Yine 10 yıl önce kadınların yüzde 82’si bu yargıyı yanlış bulurken, günümüzde de yüzde 95’i yanlış bulduğu ortaya çıktı. 10 yıl önce erkeklerin yüzde 29’u bu yargıyı doğru, yüzde 71’i yanlış bulurken bugün ise erkeklerin yüzde 15’i bu yargıyı doğru, yüzde 85’i ise yanlış buldu.
Çalışan ya da çalışmayan erkeklerde bu 7 saat olurken, çalışma durumuna göre bakıldığında ev kadınları evin bakımı için haftada ortalama 28 saat harcıyor. Bu miktar Türkiye ortalamasından 12 saat daha fazla oluyor. “Evde temizlik yaparım” yargısına verilen yanıtların da 10 yıl öncesine göre büyük oranda değiştiği görüldü. 10 yıl önce Türkiye toplumunun yarısı evde temizlik yaptığını söylerken, bu oran günümüzde yüzde 73.
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10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı “Kadının birinci görevi, evin sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk yetiştirmektir” yargısını doğru buldu, bu oran günümüzde 9 puan azalarak yüzde 57 oldu. Bu yargıyı doğru bulanların oranı erkeklerde kadınlara göre daha fazla oldu.
Rapora ilişkin konuşan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu konuda 10 yılı aşkın süredir farklı başlıklarda çalışmalar yürütüyoruz'' dedi.
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