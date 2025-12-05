onedio
Yeni Müzik Alarmı: Sesiyle Meditasyon Yaptıran Dwaler ve Şarkıları

Begüm
05.12.2025 - 19:31

Hem yaptığı şarkılar hem de şarkıları çektiği ortamlarla ruhumuza iyi gelecek bir ses keşfettik. İşte karşınızda Dwaler ve onun gerçekten hepimizi bir anda meditasyonla dolu rahatlatıcı bir yolculuğa çıkaran şarkıları! Hazırsanız takın kulaklıkları çünkü başlıyoruz!

1. We'll be okay

2. Autumn Meditations

3. Dawn

4. Mountains

5. Breathing

6. Bloom

7. Mist

8. Caves

9. Amarillo

10. Flow

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
