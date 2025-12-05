Yeni Müzik Alarmı: Sesiyle Meditasyon Yaptıran Dwaler ve Şarkıları
Hem yaptığı şarkılar hem de şarkıları çektiği ortamlarla ruhumuza iyi gelecek bir ses keşfettik. İşte karşınızda Dwaler ve onun gerçekten hepimizi bir anda meditasyonla dolu rahatlatıcı bir yolculuğa çıkaran şarkıları! Hazırsanız takın kulaklıkları çünkü başlıyoruz!
1. We'll be okay
2. Autumn Meditations
3. Dawn
4. Mountains
5. Breathing
6. Bloom
7. Mist
8. Caves
9. Amarillo
10. Flow
