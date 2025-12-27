onedio
Çalışırken Dikkat Bozmayan Şarkılar

Aslı Uysal
27.12.2025 - 18:01

Çalışırken müzik dinlemek çoğu zaman sanki odaklanmayı engellermiş gibi düşünülüyor. Oysa durum hiç öyle değil! Muhtemelen siz henüz doğru şarkıyı dinleyerek çalışmadınız. Bu listede size çalışırken dikkatinizi bozmayacak harika şarkılar önereceğiz!

1. Max Richter - On The Nature Of Daylight

2. Bon Iver - Holocene

3. Nils Frahm - Says

4. Fleet Foxes - Blue Ridge Mountains

5. Ólafur Arnalds - Near Light

6. Khruangbin - White Gloves

7. Tycho - Awake

8. Sigur Rós - Samskeyti

9. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine

10. José González - Crosses

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
