Çalışırken Dikkat Bozmayan Şarkılar
1. Max Richter - On The Nature Of Daylight
2. Bon Iver - Holocene
3. Nils Frahm - Says
4. Fleet Foxes - Blue Ridge Mountains
5. Ólafur Arnalds - Near Light
6. Khruangbin - White Gloves
7. Tycho - Awake
8. Sigur Rós - Samskeyti
9. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine
10. José González - Crosses
