Sevgilinle İlk Dansını Yapacağın Whitney Houston Şarkısı Ne?

İlk dans, bir çiftin hikayesinin vitrini gibi bir nevi! Ne kadar sevdiğini, nasıl hissettiğini, kalbinin kimle uyduğunu orada belli edersin. Bazı şarkılar var ki ilk notasıyla bile insanı sarar, seni ve sevdiğini adeta sahnenin ışığında başrol yapar! Testimizde sevgilinle ruhunuza en çok yakışan Whitney Houston parçasını bulacağız. Hazırsan, dönemin en efsane seslerinden biri sana özel şarkıyı fısıldasın!